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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi

    ASISGUARD tarafından geliştirilen silahlı dron Songar, ilk kez bir 4x4 zırhlı araca entegre edildi.
    11 dk.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi
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    Ülkemiz savunma sanayi şirketlerinin dron teknolojileri alanında yürüttüğü başarılı çalışmalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Güzel haber bu kez de ASİSGUARD tarafından geliştirilen silahlı otonom dron Songar’dan geldi. Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetler envanterine giren drona önemli bir özellik kazandırıldı. Dron, BMC tarafından üretilen AMAZON 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç’a entegre edildi. Bu sayede hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir avantaj elde edecek araç, TSK’nın icra edeceği operasyonlarda Silahlı Kuvvetler mensuplarının güvenliğine katkı sağlayacak.

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    Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda gündüz- gece ayrımı olmaksızın etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle ise asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır durumda olacak.

    İlk etapta 5.56 kalibre makineli tüfek ile üretilen SONGAR, daha sonra eklenen özelliklerle bomba atar özelliğine de kavuşmuştu. Son olarak TÜBİTAK SAGE’nin mühimmat sistemi Togan’ın entegrasyonu da yapılan dron, böylece muharebe sahası için daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuştu.

    Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi
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    Askeri teknolojik sistem Songar, otomatik makineli tüfekle donatılarak 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görevini icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip Songar, tekli veya çoklu dron sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/silahli-drone-songar-askeri-kara-aracina-entegre-edildi/2111993# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    4 saat önce
    Xandive

    damn

    4 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    12 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    12 saat önce
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