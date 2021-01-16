Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi

Tam Boyutta Gör Ülkemiz savunma sanayi şirketlerinin dron teknolojileri alanında yürüttüğü başarılı çalışmalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Güzel haber bu kez de ASİSGUARD tarafından geliştirilen silahlı otonom dron Songar’dan geldi. Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetler envanterine giren drona önemli bir özellik kazandırıldı. Dron, BMC tarafından üretilen AMAZON 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç’a entegre edildi. Bu sayede hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir avantaj elde edecek araç, TSK’nın icra edeceği operasyonlarda Silahlı Kuvvetler mensuplarının güvenliğine katkı sağlayacak.

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Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda gündüz- gece ayrımı olmaksızın etkin olarak görev yapan Songar, otonom iniş-kalkış yeteneğiyle ise asimetrik tehditlere müdahale için 7/24 hazır durumda olacak.

İlk etapta 5.56 kalibre makineli tüfek ile üretilen SONGAR, daha sonra eklenen özelliklerle bomba atar özelliğine de kavuşmuştu. Son olarak TÜBİTAK SAGE’nin mühimmat sistemi Togan’ın entegrasyonu da yapılan dron, böylece muharebe sahası için daha güçlü ve maliyet etkin bir yapıya kavuştu.

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Askeri teknolojik sistem Songar, otomatik makineli tüfekle donatılarak 3 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görevini icra ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip Songar, tekli veya çoklu dron sistemiyle hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/silahli-drone-songar-askeri-kara-aracina-entegre-edildi/2111993#

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