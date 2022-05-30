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    Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım

    Bayraktar Akıncı TİHA'da kullanılacak TEI-PD222 motorunun testlerinin yüzde 75'i tamamlandı. Akıncı TİHA'nın bu sene içerisinde yerli motorla uçması hedefleniyor.
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    Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım
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    Büyük boyutları ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle öne çıkan Bayraktar AKINCI TİHA’nın yerli motoru için geri sayım başladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AKINCI TİHA’da kullanılacak yerli motor çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Bu sene teslim edilecek

    Akıncı TİHA'nın mevcut versiyonlarında yabancı üretim motor kullanılıyor. Yerli motor olarak TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD222 motoru kullanılacak. 225 beygir güc üreten TEI-PD222, TUSAŞ Anka İHA’da kullanılan TEI-PD170 motoruna göre daha fazla güç üretiyor. Motorun uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin yüzde 75’i tamamlandı. Bu sene içerisinde tüm testlerin tamamlanması ve motorun teslim edilmesi planlanıyor.

    Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım
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    Konuyla ilgili açıklama yapan TEI Genel Müdürü Akşit, şunları söyledi:

    “Akıncı'nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik. Motorun olgunlaştırma testlerinde zorlu ömür testleri vesaire oluyor. Uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin yüzde 75'ini hemen hemen tamamladık. Biraz daha gitmemiz gereken bir test süreci var. Bir yıl içinde bu motoru Akıncı'yı uçuracak şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz”

    Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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