Akıncı TİHA'nın yerli motoru için geri sayım

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Büyük boyutları ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle öne çıkan Bayraktar AKINCI TİHA’nın yerli motoru için geri sayım başladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, AKINCI TİHA’da kullanılacak yerli motor çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TEI-TS1400’ün teslimat tarihi öne çekiliyor 1 gün önce eklendi

Bu sene teslim edilecek

Akıncı TİHA'nın mevcut versiyonlarında yabancı üretim motor kullanılıyor. Yerli motor olarak TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-PD222 motoru kullanılacak. 225 beygir güc üreten TEI-PD222, TUSAŞ Anka İHA’da kullanılan TEI-PD170 motoruna göre daha fazla güç üretiyor. Motorun uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin yüzde 75’i tamamlandı. Bu sene içerisinde tüm testlerin tamamlanması ve motorun teslim edilmesi planlanıyor.

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Konuyla ilgili açıklama yapan TEI Genel Müdürü Akşit, şunları söyledi:

“Akıncı'nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik. Motorun olgunlaştırma testlerinde zorlu ömür testleri vesaire oluyor. Uzun süreli yorulma ve zorlama testlerinin yüzde 75'ini hemen hemen tamamladık. Biraz daha gitmemiz gereken bir test süreci var. Bir yıl içinde bu motoru Akıncı'yı uçuracak şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz”

Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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