Yerli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimat tarihi öne çekiliyor

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TS1400 helikopter motoru planlanandan daha erken tarihte teslim edilecek. Milli imkanlarla geliştirilen TEI-TS1400 motoru, Gökbey Genel Maksat Helikopteri gibi milli helikopterlere güç verecek.

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"Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında teslim edilecek"

TEKNOFEST Azerbaycan festivalinde açıklamalarda bulunan TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TE-TS1400’ün insanlı uçuş testleri için önümüzdeki yıl bitmeden teslim edilmesinin planlandığını ancak çalışmalar hızlandırılarak bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında teslim edilmesine karar verildiğini açıkladı.

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1570 beygire kadar güç üretebiliyor

Motorun uzun süre 1570 beygir güç üretebildiğini vurgulayan TEI Genel Müdürü Akşit konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kalkış sırasında 1470 beygir güç üretebilecek şekilde bir motor tasarladık. Bu değerler rakip mevcut ithal motorun yaklaşık 100 beygir daha üstünde değerler. Motorumuzu 1570 beygir, hatta onun üstündeki güçlere kadar çıkardık. Sertifikasyon ve kalifikasyon için aşırı yükle kalkmak zorunda kalırsa diye acil durum kalkış senaryosu var. Normalde motor 1400 beygir maksimum sürekli güç seviyesinde tasarlanmış olsa da 2 dakika boyunca 1570 beygir güç üretecek şekilde çalıştırılabilmeli ve bunu sertifikasyon otoritesine göstermemiz gerekiyor. Şu an itibarıyla bu güç seviyesini aştık hatta 2 dakika değil, çok daha uzun süreler 1570 beygirde çalıştırabiliyoruz. Bu da güzel bir dönüm noktası. İleriye doğru motoru biraz daha zorlayacağız. Testler yapıldıkça gelişmeleri duyuracağız.”

TEI-TS1400 Turboşaft Motor özellikleri

Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp

30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp

Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)

Servis Yüksekliği: 20.000 ft

Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

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