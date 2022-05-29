Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimat tarihi öne çekiliyor

    TEI tarafından geliştirilen TEI-TS1400 turboşaft motorunun teslimat tarihi öne çekiliyor. Böylece planlandan daha erken tarihte insanlı uçuş testleri yapılacak. 
    6

    TEI-TS1400’ün teslimat tarihi öne çekiliyor
    Tam Boyutta Gör

    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TS1400 helikopter motoru planlanandan daha erken tarihte teslim edilecek. Milli imkanlarla geliştirilen TEI-TS1400 motoru, Gökbey Genel Maksat Helikopteri gibi milli helikopterlere güç verecek.

    "Bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında teslim edilecek"

    TEKNOFEST Azerbaycan festivalinde açıklamalarda bulunan TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TE-TS1400’ün insanlı uçuş testleri için önümüzdeki yıl bitmeden teslim edilmesinin planlandığını ancak çalışmalar hızlandırılarak bu yılın sonunda veya önümüzdeki yılın başında teslim edilmesine karar verildiğini açıkladı.

    TEI-TS1400’ün teslimat tarihi öne çekiliyor
    Tam Boyutta Gör

    1570 beygire kadar güç üretebiliyor

    Motorun uzun süre 1570 beygir güç üretebildiğini vurgulayan TEI Genel Müdürü Akşit konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Kalkış sırasında 1470 beygir güç üretebilecek şekilde bir motor tasarladık. Bu değerler rakip mevcut ithal motorun yaklaşık 100 beygir daha üstünde değerler. Motorumuzu 1570 beygir, hatta onun üstündeki güçlere kadar çıkardık. Sertifikasyon ve kalifikasyon için aşırı yükle kalkmak zorunda kalırsa diye acil durum kalkış senaryosu var. Normalde motor 1400 beygir maksimum sürekli güç seviyesinde tasarlanmış olsa da 2 dakika boyunca 1570 beygir güç üretecek şekilde çalıştırılabilmeli ve bunu sertifikasyon otoritesine göstermemiz gerekiyor. Şu an itibarıyla bu güç seviyesini aştık hatta 2 dakika değil, çok daha uzun süreler 1570 beygirde çalıştırabiliyoruz. Bu da güzel bir dönüm noktası. İleriye doğru motoru biraz daha zorlayacağız. Testler yapıldıkça gelişmeleri duyuracağız.”

    TEI-TS1400 Turboşaft Motor özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız