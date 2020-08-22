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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı

    Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 30 bin feet irtifanın üzerinde testini gerçekleştirdi. AKINCI TİHA özellikleri haberimizde.
    3 sa.
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    Savunma...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı
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    Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKINCI’nın prototip üzerindeki geliştirme çalışmaları sürüyor. Akıncı TİHA’nın PT-1 olarak adlandırılan ilk protototipinin test uçuşlarında 30 bin feet irtifanın üzerine çıkıldı. Uçuş 3 saat 22 dakika sürdü.

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    İki farklı prototiple testleri süren AKINCI TİHA’nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapan AKINCI, bugüne kadar toplam 5 uçuş gerçekleştirdi. Üretilecek ilk modellerin yıl sonuna doğru güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

    AKINCI TİHA özellikleri

    AKINCI TİHA, sahip olduğu özellikleriyle taarruzi insansız hava aracı kategorisine giriyor. 20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile insansız hava araçları ile insansız uçaklar arasındaki geçiş ürünlerinden birisi olarak gösterilebilir. Savaş uçaklarının bazı görevlerini devralacak. Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet’e çıkabiliyor. 5500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan araçta 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor bulunuyor. Akıncı ilerleyen zamanlarda TEI üretimi 2 adet 240 HP yerli motor ile uçacak.

    AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. en beğenilen waltran
    Hocam taarruz kelimesini ilk defa mı duydunuz? Çokça kullanılan bir kelime aslında.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    spyman 7 dk.
    tiha sıyla oruçreyisiyle gurur duyamayan eziklere gelsin.
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    231407 (Barış Özdemir) 58 dk.
    müthiş bir başarı
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    nebulabado 1 sa.
    Bu aracın iniş takımları kapanmıyor galiba. Bu çok fazla hava direnci oluşturur. Hava direnci ise menzili ve hızı olumsuz yönde etkiler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 12 dk. nebulabado
    Hocam yanlış hatırlamıyorsam bütün insansız araçlarda iniş takımları kapanmıyor. İniş takımları sorun çıkarma ihtimaline karşı sabit yapılıyormuş. Bu soruyu Tolga Özbek sorup bu cevabı almıştı.
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    firat_kilic 2 sa.
    asgari ücreti 500$ yaptık diyemiyorlar ve yapamıyorlar. Onun dışında kölelik ve ucuza çalıştırma, kayıtsız çalıştırma dışında her şeyi yapabiliyorlar mükemmel !
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 sa.
    Akıncı'yı SOM la kaldıracaksın. Füzeyi 200 km den ateşleyip geri dönecek. Radar kontrolünü de AWACS la yapacaksın... Ofofofof......
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    ernknd (E K) 2 sa.
    Muhteşem
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    waltran (murat balcı) 2 sa.
    taarrüzü insansız ?????? ?????? ???? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ? ???????
    yen-î türkiyed-ê habe-r okumay-â çalışırke-ñ yanlışlıkl-â arapç-â farsçay-â geçti-m hayd-î bismillah-î
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. waltran
    Hocam taarruz kelimesini ilk defa mı duydunuz? Çokça kullanılan bir kelime aslında.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 sa. waltran
    İnsan kelimesi de Arapça bu arada. Muhtmelen kullandığın kelimelerin yarısı Arapça, Farça ve Fransızca. Zira en çok kelime aldığımız diller bu üçü.
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    TEI motorlu varyasyonu ayrı bir versiyon olacak. Cümle "İleride TEI'nin 240 BG'li motoruyla da uçacak" olmalıydı. Bu arada Akıncı bize bu alanda çağ da atlatacak. Sınıfında hiçbir SİHA'nın sahip olmadığı özelliklere sahip.
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    mokoko_TR 7 dk. hollowman_
    asıl bayraktar'ın ukranya ile ortak kurdukları şirketle üretilecek turboprop motor çığır açacak
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