AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı

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Baykar tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKINCI’nın prototip üzerindeki geliştirme çalışmaları sürüyor. Akıncı TİHA’nın PT-1 olarak adlandırılan ilk protototipinin test uçuşlarında 30 bin feet irtifanın üzerine çıkıldı. Uçuş 3 saat 22 dakika sürdü.

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İki farklı prototiple testleri süren AKINCI TİHA’nın Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapan AKINCI, bugüne kadar toplam 5 uçuş gerçekleştirdi. Üretilecek ilk modellerin yıl sonuna doğru güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

AKINCI TİHA özellikleri

AKINCI TİHA, sahip olduğu özellikleriyle taarruzi insansız hava aracı kategorisine giriyor. 20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile insansız hava araçları ile insansız uçaklar arasındaki geçiş ürünlerinden birisi olarak gösterilebilir. Savaş uçaklarının bazı görevlerini devralacak. Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet’e çıkabiliyor. 5500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan araçta 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor bulunuyor. Akıncı ilerleyen zamanlarda TEI üretimi 2 adet 240 HP yerli motor ile uçacak.

AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.

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