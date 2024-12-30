Akkuyu NGS’de ikinci reaktörün nükleer yakıtı saha ulaştı

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, yapılan bu önemli teslimatın ardından projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler verdi. Butckikh, "Bu yıl çalışmalarımız özellikle birinci güç ünitesi üzerinde odaklandı. Burada odak noktamız 1. Devreye Alma Kompleksi'nin tesisleriydi. Birinci ünite üzerindeki inşaat çalışmalarını tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.
Yakıt güvenli bir şekilde teslim edildi
Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde bu yıl montaj faaliyetleri tamamlanırken çalıştırma ve ayarlama operasyonlarının ilk aşaması olan devreye alma için hazırlık aşamasına geçildi. Butckikh, ikinci ünite hakkında yaptığı açıklamada “İkinci güç ünitesinin işletilmesi için tamamen hazır set aldık. Her 18 ayda bir bu yakıtı nükleer reaktöre yükleyerek Türkiye Cumhuriyeti için enerji üreteceğiz. Yakıt zamanında, güvenli şekilde özel konteynerlerde teslim edildi ve şimdi taze yakıt depolama tesisinde bulunuyor.”
Butckikh, ikinci ve üçüncü ünitedeki gelişmelere ilişkin, "İkinci ünitede nükleer reaktör ekipmanlarının montajını yapıyor, ana sirkülasyon boru hattının kaynağının başlatılması gibi çok önemli bir aşamaya hazırlanıyoruz. Türbin tesisinin birimleri ve mekanizmalarının montajına türbin salonunda başlandı. Kısa süre önce üçüncü ünitede önemli gelişme yaşandı. Reaktör basınç kabı, tasarlanmış pozisyonuna yerleştirildi ve türbin ünitesi temelinin montaj ve betonlama işlemleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.
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