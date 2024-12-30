Akkuyu NGS’de ikinci reaktörün nükleer yakıtı saha ulaştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin enerji geleceği için stratejik öneme sahip olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı: İkinci güç ünitesinin nükleer yakıtı, sahaya güvenli bir şekilde teslim edildi. Novosibirsk'te üretilen yakıt, Rusya Federasyonu üzerinden deniz yoluyla Akkuyu’ya ulaştırıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, yapılan bu önemli teslimatın ardından projenin ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler verdi. Butckikh, "Bu yıl çalışmalarımız özellikle birinci güç ünitesi üzerinde odaklandı. Burada odak noktamız 1. Devreye Alma Kompleksi'nin tesisleriydi. Birinci ünite üzerindeki inşaat çalışmalarını tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Yakıt güvenli bir şekilde teslim edildi

Akkuyu NGS’nin 1. ünitesinde bu yıl montaj faaliyetleri tamamlanırken çalıştırma ve ayarlama operasyonlarının ilk aşaması olan devreye alma için hazırlık aşamasına geçildi. Butckikh, ikinci ünite hakkında yaptığı açıklamada “İkinci güç ünitesinin işletilmesi için tamamen hazır set aldık. Her 18 ayda bir bu yakıtı nükleer reaktöre yükleyerek Türkiye Cumhuriyeti için enerji üreteceğiz. Yakıt zamanında, güvenli şekilde özel konteynerlerde teslim edildi ve şimdi taze yakıt depolama tesisinde bulunuyor.”

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Butckikh, ikinci ve üçüncü ünitedeki gelişmelere ilişkin, "İkinci ünitede nükleer reaktör ekipmanlarının montajını yapıyor, ana sirkülasyon boru hattının kaynağının başlatılması gibi çok önemli bir aşamaya hazırlanıyoruz. Türbin tesisinin birimleri ve mekanizmalarının montajına türbin salonunda başlandı. Kısa süre önce üçüncü ünitede önemli gelişme yaşandı. Reaktör basınç kabı, tasarlanmış pozisyonuna yerleştirildi ve türbin ünitesi temelinin montaj ve betonlama işlemleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

İlk elektrik 2025’te üretilecek

Tam Boyutta Gör Yüzde 80’i Türk vatandaşı olmak üzere sahada 34 binden fazla kişi çalışırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda “İlk reaktörü 2025 yılında deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz.” demişti. Toplam kapasitesi 4,8 GW olan Akkuyu NGS’de dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör bulunuyor. “Yap-Sahip Ol-İşlet” modeliyle inşa edilen tesis, tam kapasite olarak 2028’de devreye girecek ve yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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Akkuyu NGS’de ikinci reaktörün nükleer yakıtı saha ulaştı