15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruldu

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Tek türbin, çok sayıda rekor

Sany Group’un tanıttığı SI-270150 modeli, tek bir birimde sahip olduğu 15 MW gücüyle karasal türbinler arasında en yüksek kapasiteye sahip olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 270 metre çapındaki rotoruyla dünya genelinde kurulan en geniş çaplı karasal türbin olarak dikkat çekiyor. Türbin, 131 metre uzunluğundaki kanadıyla da bir başka rekor kırıyor. Bu devasa kapasite ile tek bir ünite 160.000 haneye bir yıl boyunca yetecek kadar elektrik üretebilir.

Tam Boyutta Gör Sany, bu türbinin prototip olduğunu ve önümüzdeki bir yıl boyunca çeşitli testlere tabi tutularak güvenilirliğinin tam anlamıyla doğrulanacağını belirtiyor. 25 ila 30 yıllık bir tasarım ömrüne sahip olan türbin, hafif yapısı ve akıllı yük azaltma teknolojileri ile dikkat çekiyor. Bu teknolojiler sayesinde türbinin toplam yükü azalıyor ve kara yoluyla uzun mesafelerde taşınması daha kolay hale geliyor.

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Firma, türbinin üretim sürecinde de yeni teknolojiler kullandığını söylüyor. Özellikle uzun mesafelerde otomatik infüzyon teknolojisi, büyük kompozit kanatlar için kullanılan üç boyutlu tasarım teknolojisi ve geri dönüştürülebilir poliüretan yapısal parçalar üretim sürecini daha verimli hale getirirken çevresel sürdürülebilirliği de artırıyor.

Şirket yetkilileri, türbin kanadının üretim hattından ilk kez bu yılın Ocak ayında çıktığını belirtti. 131 metrelik kanadın boyutunun artmasıyla birlikte sertlik ve dayanıklılık gereksinimlerinin de yükseldiğini ifade eden yetkililer, tasarımda optimize edilmiş bir aerodinamik profil kullanıldığını ve bunun da kanat titreşimlerini en aza indirdiğini vurguladı.

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