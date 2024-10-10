15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruldu

Tek türbin, çok sayıda rekor
Sany Group’un tanıttığı SI-270150 modeli, tek bir birimde sahip olduğu 15 MW gücüyle karasal türbinler arasında en yüksek kapasiteye sahip olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 270 metre çapındaki rotoruyla dünya genelinde kurulan en geniş çaplı karasal türbin olarak dikkat çekiyor. Türbin, 131 metre uzunluğundaki kanadıyla da bir başka rekor kırıyor. Bu devasa kapasite ile tek bir ünite 160.000 haneye bir yıl boyunca yetecek kadar elektrik üretebilir.
Firma, türbinin üretim sürecinde de yeni teknolojiler kullandığını söylüyor. Özellikle uzun mesafelerde otomatik infüzyon teknolojisi, büyük kompozit kanatlar için kullanılan üç boyutlu tasarım teknolojisi ve geri dönüştürülebilir poliüretan yapısal parçalar üretim sürecini daha verimli hale getirirken çevresel sürdürülebilirliği de artırıyor.
Şirket yetkilileri, türbin kanadının üretim hattından ilk kez bu yılın Ocak ayında çıktığını belirtti. 131 metrelik kanadın boyutunun artmasıyla birlikte sertlik ve dayanıklılık gereksinimlerinin de yükseldiğini ifade eden yetkililer, tasarımda optimize edilmiş bir aerodinamik profil kullanıldığını ve bunun da kanat titreşimlerini en aza indirdiğini vurguladı.Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/-world-s-largest-15mw-onshore-wind-turbine-installed-in-china/2-1-1722161 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7249746049362243584/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.