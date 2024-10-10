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    15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruldu

    Çinli Sany, 15 MW kapasiteli dünyanın en büyük kara rüzgar türbinini kurdu. Yeni türbinin en büyük tek ünite kapasitesi ve kara türbinleri için en büyük rotor çapı rekorlarını kırdığı belirtildi.
    15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini ku Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli dev inşaat ve ekipman üreticisi Sany Group, enerji sektöründe önemli bir adım atarak, dünyanın en büyük karasal rüzgar türbinini kurduğunu duyurdu. Şirketin 9 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre Çin’de hizmete alınan bu devasa 15 MW'lık rüzgar türbini Çinli şirketlerin sınırları zorlamaya devam edeceğine işaret ediyor. Çinli şirketler halihazırda dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbinlerinin yanı sıra en büyük yüzer açık deniz rüzgar platformunu da konuşlandırmış durumda.

    Tek türbin, çok sayıda rekor

    Sany Group’un tanıttığı SI-270150 modeli, tek bir birimde sahip olduğu 15 MW gücüyle karasal türbinler arasında en yüksek kapasiteye sahip olma özelliğini taşıyor. Ayrıca 270 metre çapındaki rotoruyla dünya genelinde kurulan en geniş çaplı karasal türbin olarak dikkat çekiyor. Türbin, 131 metre uzunluğundaki kanadıyla da bir başka rekor kırıyor. Bu devasa kapasite ile tek bir ünite 160.000 haneye bir yıl boyunca yetecek kadar elektrik üretebilir.

    15 MW’lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini ku Tam Boyutta Gör
    Sany, bu türbinin prototip olduğunu ve önümüzdeki bir yıl boyunca çeşitli testlere tabi tutularak güvenilirliğinin tam anlamıyla doğrulanacağını belirtiyor. 25 ila 30 yıllık bir tasarım ömrüne sahip olan türbin, hafif yapısı ve akıllı yük azaltma teknolojileri ile dikkat çekiyor. Bu teknolojiler sayesinde türbinin toplam yükü azalıyor ve kara yoluyla uzun mesafelerde taşınması daha kolay hale geliyor.

    Firma, türbinin üretim sürecinde de yeni teknolojiler kullandığını söylüyor. Özellikle uzun mesafelerde otomatik infüzyon teknolojisi, büyük kompozit kanatlar için kullanılan üç boyutlu tasarım teknolojisi ve geri dönüştürülebilir poliüretan yapısal parçalar üretim sürecini daha verimli hale getirirken çevresel sürdürülebilirliği de artırıyor.

    Şirket yetkilileri, türbin kanadının üretim hattından ilk kez bu yılın Ocak ayında çıktığını belirtti. 131 metrelik kanadın boyutunun artmasıyla birlikte sertlik ve dayanıklılık gereksinimlerinin de yükseldiğini ifade eden yetkililer, tasarımda optimize edilmiş bir aerodinamik profil kullanıldığını ve bunun da kanat titreşimlerini en aza indirdiğini vurguladı.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/-world-s-largest-15mw-onshore-wind-turbine-installed-in-china/2-1-1722161 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7249746049362243584/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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