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    İnşa halindeki Akkuyu Nükleer Santrali için hasar açıklaması yapıldı

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi ROSATOM, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde depremin herhangi bir hasara neden olmadığını bildirdi.
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    Akkuyu Nükleer Santrali için hasar açıklaması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, bu sabah bir deprem felaketiyle yüzleşti. Kahramanmaraş’ta yaşanan 04.17 saatli 7.7 şiddetindeki depremden yaklaşık sekiz saat sonra bir başka 7.5 şiddetli deprem meydana geldi. Depremler toplamda 10 ili şiddetli şekilde etkiledi. Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ise herhangi bir hasarın olmadığı aktarıldı.

    Akkuyu Nükleer Santrali'nde hasar yok

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi ROSATOM, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde, yaşanan depremlerin ardından bir hasar oluşmadığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de inşaat halinde bulunan nükleer enerji santralinde depremden sonra bir hasar meydana gelmedi" denildi.

    Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

    Akkuyu Nükleer Santrali nedir?

    Akkuyu Nükleer Santrali için hasar açıklaması yapıldı Tam Boyutta Gör
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlandığında Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak. Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı olan Büyükeceli beldesinde inşası devam eden santral, toplamda dört üniteden oluşacak. İlk ünitenin faaliyete geçeceği tarih olarak ise 2023 yılının hedeflendiği açıklanmıştı.

    Santral tamamlandığında ve tam kapasiteye ulaştığında ise VVER 1200 tipi 4 reaktörleri vasıtasıyla 4800 MW kurulu güce ulaşacak. İlk reaktörün elektrik üretiminin ardından diğer reaktörler sırasıyla 2024, 2025 ve 2026 yılında üretime geçecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kahramanmaras-merkezli-depremin-akkuyu-ngsde-hasara-yol-acmadigi-bildirildi/2808152 http://www.akkunpp.com/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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