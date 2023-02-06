İnşa halindeki Akkuyu Nükleer Santrali için hasar açıklaması yapıldı

Akkuyu Nükleer Santrali'nde hasar yok
Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi ROSATOM, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde, yaşanan depremlerin ardından bir hasar oluşmadığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de inşaat halinde bulunan nükleer enerji santralinde depremden sonra bir hasar meydana gelmedi" denildi.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer Santrali nedir?
Santral tamamlandığında ve tam kapasiteye ulaştığında ise VVER 1200 tipi 4 reaktörleri vasıtasıyla 4800 MW kurulu güce ulaşacak. İlk reaktörün elektrik üretiminin ardından diğer reaktörler sırasıyla 2024, 2025 ve 2026 yılında üretime geçecek.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kahramanmaras-merkezli-depremin-akkuyu-ngsde-hasara-yol-acmadigi-bildirildi/2808152 http://www.akkunpp.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?