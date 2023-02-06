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    Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında dünya yardım için seferber oldu

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli ve boyutu çok büyük olan deprem sonrasın dünya, Türkiye için seferber oldu.
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    Türkiye’de yaşanan deprem sonrası dünya seferber oldu Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen merkez üssü Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem, toplamda 10 ili etkiledi. Türkiye, tüm imkanlarını bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri için kullanıyor olsa da böyle bir facianın altından hiçbir ülke tek başına kalkamaz. Bu bağlamda, Türkiye’nın yardım çağrısından sonra dünya seferber olmuş durumda.

    Depremin üzerinden daha 12 saat geçmemiş olmasına rağmen son rakamlara göre 912 vatandaşımızı kaybettik. Yine son rakamlara göre 2818 yıkılan bina ve 5385 yaralı vatandaşımız bulunuyor. Tüm ülke genelindeki vatandaşlarımızın resmi kaynakları takip etmesini ve uyarıları dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Öte yandan bölgede artçı depremlerin devam ettiği görülüyor.

    Dünya, Türkiye’deki deprem için seferber oldu

    Türkiye’de yaşanan deprem sonrası dünya seferber oldu Tam Boyutta Gör
    Deprem sonrasında 18 ülke lideri ve üst düzey yetkilileri Türkiye’ye yardım edeceklerini açıkladılar. Bu ülkeler arasında; Azerbaycan, ABD, İsrail, Almanya, Çin, İran, Mısır, Rusya, Pakistan, Japonya, Polonya, KKTC, Belçika, İtalya, İsveç, Romanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere yer alıyor. Ancak çok daha fazla ülke yardım için kaynaklarını teyakkuza geçirdiğini açıkladı.

    Güncelleme: Yardımda bulunan/bulunacak ülke sayısı 45'e yükselmiştir.

    İngiltere

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de deprem nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için cesurca çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelen her şekilde yardıma hazır”

    Polonya

    Polonya Dışişleri Bakanı Rau, “Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor!”

    Türkiye’de yaşanan deprem sonrası dünya seferber oldu Tam Boyutta Gör

    Ermenistan

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem haberini üzüntüyle karşılıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazırdır"

    İran

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İhtiyaç duyulması halinde İran olarak iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz komşumuz Türkiye ve Suriye'ye sağlık ve yardım ekiplerini insani, ahlaki, dini ve komşuluk hakkı gereği göndermeye hazırız"

    Macaristan

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Bugün meydana gelen trajik depremin ardından Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim"

    Almanya

    Türkiye’de yaşanan deprem sonrası dünya seferber oldu
    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen deprem haberini şokla takip ediyoruz. Almanya elbette yardım gönderecektir"

    Kosova

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için Kosova Güvenlik Gücü aracılığıyla gerekli yardımı sağlamaya hazırız"

    İspanya

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma ve Acil Durumlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, arama görevlerinde destek için Askeri Acil Durum Birimi ve acil hava taşımacılığını etkinleştirdi"

    İtalya

    İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Az önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya'nın yakınlığını ifade etmek ve sivil korumamızı hazır bulundurmak üzere görüştüm"

    İsveç

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç'in AB Dönem Başkanı olarak, bu felakette bu ülkelere yardım etmek üzere AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Suriye'ye ulaşacağız"

    Finlandiya

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlara ve acı çekenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Şu anda acil yardım ve desteğe ihtiyaç duyulmaktadır"

    Hollanda

    Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, “Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şoke olduk. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır”

    NATO

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu korkunç depremin ardından Müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile temas halindeyim. NATO müttefikler, şu anda destek için seferber olmuş durumdadır”

    Yunanistan

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek"

    Rusya

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız"

    Azerbaycan

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum."

    KKTC

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim."

    Kazakistan

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum. Kazakistan yardım sağlamaya hazırdır"

    İsrail

    İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bölgemizde yaşanan deprem sonrası İsrail halkı adına Türk halkına başsağlığı diliyorum.Türk hükümetinin talebiyle yetkililere derhal destek talimatı verdim. Dışişleri ve Savunma bakanlarımız iletişim halinde, önümüzdeki saatlerde ekibin ulaşımını sağlayacağız."

    Pakistan

    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mümkün olan her yardım yapılacaktır"

    Ukrayna

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız."

    ABD

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

    AB

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi sarsan yıkıcı depremde yüzlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. AB yardım etmeye hazırdır"

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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