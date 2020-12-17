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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı

    Tamamen mobil cihazlar için geliştirilen aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için Google Play ve App Store üzerinden erişime açıldı.
    5 gün
    1,5b
    1
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve glişticiliğini Northplay'in yaptığı, aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Ayrıca oyunun deneme sürümü de mevcut.

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    Daha önce ödül alan Northplay stüdyosunun geliştirdiği bu oyun yaklaşık 3 yıldır geliştiriliyor. Aksiyon macera türündeki oyunun geliştiricileri kaliteli ve basit bir oynanış mekaniğinin üzerine kurulu, ayrıca sizlere duygusal bir hikaye de anlatmak istiyor. Yaklaşık 5 saat süren oyunun, deneme sürümü de mevcut. Siz oyunu indirdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca oyunu deneyebiliyorsunuz. Eğer severseniz sonrasında oyunu satın alabilirsiniz.

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    Oyunda herhangi bir şekilde oyun içi ödeme de bulunmuyor. Şu anda App Store ve Google Play üzerinde oyuna ulaşabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 280 MB. Oyunu Android cihazlara yüklemek için Android 4.4, iOS cihazlara yüklemek için de iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. 

    Oyunun fragmanını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Headland Headland Headland Headland Northplay ApS Oyunlar Ücretsiz 286.1 MB

    Headland Headland Headland Headland Northplay Macera Oyunları Ücretsiz 67M



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