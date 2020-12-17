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Yayıncılığını ve glişticiliğini Northplay'in yaptığı, aksiyon macera oyunu Headland, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Ayrıca oyunun deneme sürümü de mevcut.

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Daha önce ödül alan Northplay stüdyosunun geliştirdiği bu oyun yaklaşık 3 yıldır geliştiriliyor. Aksiyon macera türündeki oyunun geliştiricileri kaliteli ve basit bir oynanış mekaniğinin üzerine kurulu, ayrıca sizlere duygusal bir hikaye de anlatmak istiyor. Yaklaşık 5 saat süren oyunun, deneme sürümü de mevcut. Siz oyunu indirdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca oyunu deneyebiliyorsunuz. Eğer severseniz sonrasında oyunu satın alabilirsiniz.

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Oyunda herhangi bir şekilde oyun içi ödeme de bulunmuyor. Şu anda App Store ve Google Play üzerinde oyuna ulaşabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 280 MB. Oyunu Android cihazlara yüklemek için Android 4.4, iOS cihazlara yüklemek için de iOS 9.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Oyunun fragmanını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Headland Northplay ApS Oyunlar Ücretsiz 286.1 MB

Headland Northplay Macera Oyunları Ücretsiz 67M

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