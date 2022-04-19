Aksungur İHA'ya baz istasyonu özelliği eklendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur İnsansız Hava Aracı, bir kabiliyet daha kazandı. Aksungur İHA’ya sivil baz istasyonu entegre edildi.
Aksungur İHA’ya baz istasyonu özelliği kazandırılmasıyla birlikte yangın, deprem gibi afet durumlarında cep telefonu görüşmesi sunabilir hale geldi. Yerdeki baz istasyonlarının devre dışı kaldığı anlarda, baz istasyonu özellikli Aksungur İHA'lar sayesinde vatandaş kesintisiz mobil görüşme yapılabilecek.
TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Aksungur İHA’ya eklenen baz istasyonunun test çalışmaları Turkcell şebekesi üzerinden yapıldı ile ilk testler başarıyla tamamlandı. Turkcell'in Dronecell isimli uçan baz istasyonu projesi vardı ancak bu projeden fayda sağlanamamıştı.
Baz istasyonu özelliği hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek.” dedi.
Aksungur İHA özellikleri
- 2 adet yerli üretim PD-170 Çift turbo dizel motor
- 2x170HP güç
- 24 metre kanat açıklığı
- 3300kg kalkış ağırlığı
- 50 saat kesintisiz uçuş süresi
- İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme
- Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme
- Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
- Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
- Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı
- Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk
- TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme
- Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
- Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler