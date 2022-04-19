Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aksungur İHA'ya baz istasyonu özelliği eklendi

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA artık baz istasyonu olarak görev yapabilecek. Afet anlarında kesintisiz mobil iletişim sunacak.                        
    1

    Aksungur İHA'ya baz istasyonu özelliği eklendi
    Tam Boyutta Gör

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur İnsansız Hava Aracı, bir kabiliyet daha kazandı. Aksungur İHA’ya sivil baz istasyonu entegre edildi.

    Aksungur İHA’ya baz istasyonu özelliği kazandırılmasıyla birlikte yangın, deprem gibi afet durumlarında cep telefonu görüşmesi sunabilir hale geldi. Yerdeki baz istasyonlarının devre dışı kaldığı anlarda, baz istasyonu özellikli Aksungur İHA'lar sayesinde vatandaş kesintisiz mobil görüşme yapılabilecek.

    TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Aksungur İHA’ya eklenen baz istasyonunun test çalışmaları Turkcell şebekesi üzerinden yapıldı ile ilk testler başarıyla tamamlandı. Turkcell'in Dronecell isimli uçan baz istasyonu projesi vardı ancak bu projeden fayda sağlanamamıştı.

    Baz istasyonu özelliği hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek.” dedi.

    Aksungur İHA özellikleri

    • 2 adet yerli üretim PD-170 Çift turbo dizel motor
    • 2x170HP güç
    • 24 metre kanat açıklığı
    • 3300kg kalkış ağırlığı
    • 50 saat kesintisiz uçuş süresi
    • İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme
    • Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme
    • Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
    • Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
    • Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı
    • Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk
    • TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme
    • Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,
    • Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    Profil resmi
    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız