Aksungur İHA'ya baz istasyonu özelliği eklendi

Tam Boyutta Gör

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur İnsansız Hava Aracı, bir kabiliyet daha kazandı. Aksungur İHA’ya sivil baz istasyonu entegre edildi.

Aksungur İHA’ya baz istasyonu özelliği kazandırılmasıyla birlikte yangın, deprem gibi afet durumlarında cep telefonu görüşmesi sunabilir hale geldi. Yerdeki baz istasyonlarının devre dışı kaldığı anlarda, baz istasyonu özellikli Aksungur İHA'lar sayesinde vatandaş kesintisiz mobil görüşme yapılabilecek.

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TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Aksungur İHA’ya eklenen baz istasyonunun test çalışmaları Turkcell şebekesi üzerinden yapıldı ile ilk testler başarıyla tamamlandı. Turkcell'in Dronecell isimli uçan baz istasyonu projesi vardı ancak bu projeden fayda sağlanamamıştı.

Baz istasyonu özelliği hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek.” dedi.

Aksungur İHA özellikleri

2 adet yerli üretim PD-170 Çift turbo dizel motor

2x170HP güç

24 metre kanat açıklığı

3300kg kalkış ağırlığı

50 saat kesintisiz uçuş süresi

İstihbarat görevlerinde 40 bin feet irtifada 150kg yük ile 24 saat kesintisiz uçabilme

Taarruz ve karakol görevlerinde 25 bin feet irtifada 750kg faydalı yük ile 12 saat kesintisiz görev icra edebilme

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

Çift yedekli şifrelenmiş dijital veri bağlantısı

Önceki ANKA yer kontrol sistemleri ile tam uyumluluk

TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile kalkış ve vuruş yapabilme

Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu,

Elektro optik kızılötesi, lazer işaretleyici

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