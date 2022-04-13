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    Aksungur İHA'dan ilk defa atılan MAM-L füzesi hedefi başarıyla vurdu

    Daha önce Bayraktar TB-2 ve Akıncı İHA'da kullanılan MAM-L mühimmatı bu defa Aksungur İHA'dan ilk defa atılarak su üstündeki hedefini başarıyla vurdu. Vuruş görüntüleri paylaşıldı.
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    Aksungur İHA'dan atılan MAM-L füzesi hedefi vurdu
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen insansız hava aracı Aksungur, Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü yerli akıllı mühimmat MAM-L ile ilk atışında hedefi başarıyla vurdu. Hedefi vuruş anının görüntüleri paylaşıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.” ifadeleri kullanıldı.

    Roketsan MAM-L Mini Akıllı Mühimmat özellikleri

    • Çap: 160 mm
    • Uzunluk: 1 m
    • Ağırlık: 22 kg
    • Menzil: 15 km
    • Güdüm: Lazer Arayıcı Başlık
    • Hedef Tipi: Ana Muharebe Tankı, Hafif Zırhlı Araçlar, Anti-Personel
    • Harp Başlığı Tipi: Zırh Delici, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili, Termobarik
    • Tapa Tipi: Çarpma / Yaklaşma
    • Platformlar: İHA’lar, Hafif Taarruz Uçakları

    Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi, küçük boyutları ve hafif yapısı sayesinde insansız hava araçları ve hafif taarruz uçaklarında kullanılıyor. Yüksek vuruş hassasiyeti ile dikkat çekiyor. Yüksek hassasiyet sayesinde kara hedeflerinin yanı sıra su üstündeki hedefleri de başarıyla vurabiliyor. Karadaki hedefe yapılan atışlarda, hedefi tam tuturamayıp yanına atış yapsanız bile başarılı olaibliyor ancak denizde hedefi imha etmek için mutlaka isabetli atış atmak gerekiyor. Bu nedenle MAM-L mühimmatı, Mavi Vatan'ın korunmasında etkili mühimmatlardan biri olacak. MAM-L, TSK envanterindeki Bayraktar TB-2, Akıncı ve Aksungur İHA'larda kullanılıyor. Aksungur İHA, aynı anda 12 adet MAM-L mühimmatı taşıyabiliyor.

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