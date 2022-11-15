Oppo'nun aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

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Oppo bu yılın başlarında Enco R kablosuz kulaklığını piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi ise Oppo Enco R Pro modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni kablosuz kulaklık China Telecom web sitesinde listelendi. Böylelikle tasarımı, temel özellikleri ve fiyat etiketi de netleşti.

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ETE71 model numarasıyla karşımıza çıkan Enco R Pro görünüm olarak AirPods Pro'ya benziyor. Kablosuz kulaklık ön tarafında Oppo logosu bulunan oval bir şarj kutusu ile gelecek. Aksesuarın üzerinde USB-C bağlantı noktası ve şarj seviyesini gösteren bir LED ışık yer alıyor.

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Aktif gürültü engelleme, titanyum sürücüler

Kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme (ANC) desteği ve titanyum kaplamalı 12.4 mm sürücülerle sunulacak. Oppo Enco R Pro'nun şarj kutusu ile birlikte ağırlığı 47 gram. China Telecom'un web sitesinde fiyat etiketi 499 yuan yani 71 dolar olarak görünüyor.

Kıyaslama açısından Enco R modelinin 42 dolar fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Şu an için yeni kablosuz kulaklığın ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak Çinli operatörün web sitesinde listelenmesi önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağına işaret ediyor.

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Aktif gürültü engelleme özellikli Oppo Enco R Pro ortaya çıktı