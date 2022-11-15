Google'ın katlanabilir telefonu sızdırıldı: İşte Pixel Fold

Kaynağa göre Google Pixel Fold birinci sınıf bir akıllı telefon olacak. Prosser, metal ve camdan oluşan gövdenin cihaza daha premium bir hava katacağını ancak aynı zamanda ağırlaştıracağını söylüyor. Katlanabilir telefon beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek.
Google Pixel Fold özellikleri
Pixel Fold'un ana kamerası kısa süre önce çıkış yapan amiral gemisi Pixel 7 Pro tarzını benimsiyor. Modülde üç görüntü sensörü mevcut. İç kısımda ise oldukça kalın çerçevelere sahip katlanabilir ekran var. Üst çerçeveye gömülü selfie kamerası 9.5 megapiksel çözünürlük sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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