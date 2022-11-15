Google'ın katlanabilir telefonu sızdırıldı: İşte Pixel Fold

Tam Boyutta Gör Google'ın ilk katlanabilir telefonu henüz piyasaya sürülmedi. Ancak şirketin Pixel Fold üzerinde çalıştığı biliniyor. Mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, cihazın yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyat etiketini paylaştı.

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Kaynağa göre Google Pixel Fold birinci sınıf bir akıllı telefon olacak. Prosser, metal ve camdan oluşan gövdenin cihaza daha premium bir hava katacağını ancak aynı zamanda ağırlaştıracağını söylüyor. Katlanabilir telefon beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek.

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Google Pixel Fold özellikleri

Pixel Fold'un ana kamerası kısa süre önce çıkış yapan amiral gemisi Pixel 7 Pro tarzını benimsiyor. Modülde üç görüntü sensörü mevcut. İç kısımda ise oldukça kalın çerçevelere sahip katlanabilir ekran var. Üst çerçeveye gömülü selfie kamerası 9.5 megapiksel çözünürlük sunacak.

Tam Boyutta Gör Bunun haricinde dış ekranda da 9.5 megapiksellik bir ön kamera daha bulunacak. Ancak bu sensörün paneldeki delikte yer alacağı belirtiliyor. Parmak izi tarayıcısı ise güç tuşuna gömülü olacak. Prosser'a göre Pixel Fold, 2023'ün Mayıs ayında 1.799 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

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