Alan Wake 2'nin büyük DLC'si "The Lake House" çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Alan Wake 2, çok yakında The Lake House isimli genişleme paketine (DLC) kavuşacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Remedy, oyunun ikinci genişlemesi için çıkış tarihi paylaştı. Yeni DLC, yakın tarihte yayınlanan Night Springs DLC'si ile birlikte Expansion Pass'in bir parçası olarak sunulacak. İşte tarihi...

Alan Wake 2 The Lake House DLC'si Ekim'de geliyor

Remedy Entertainment, Alan Wake 2 The Lake House DLC'sinin bu ekim ayı içerisinde çıkacağını doğruladı. The Lake House DLC’sinin hikayesi hakkında henüz bilgi yok. Ancak Alan Wake'in SSS sayfasında, "The Lake House, bağımsız bir hükümet organizasyonu tarafından gizli araştırmalar yapmak için Cauldron Gölü kıyısında kurulan gizemli bir tesistir...ta ki bir şeyler ters gidene kadar." ifadesi bulunuyor.

Ayrıca Remedy'nin ipuçlarına göre, The Lake House genişlemesi Control oyunuyla da bir crossover içerecek. Önümüzdeki aylarda The Lake House genişlemesi hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Alan Wake 2’nin ilk DLC paketi olan Night Springs, an itibari ile Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanmış durumda.

