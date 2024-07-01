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    Anlık Bildirim

    Alan Wake 2'nin büyük DLC'si "The Lake House" çıkış tarihi belli oldu

    Remedy Entertainment, Alan Wake 2'nin beklenen DLC'si için çıkış tarihini duyurdu. The Lake House genişleme paketi, Night Springs ile birlikte Expansion Pass'in bir parçası olarak sunulacak.
    Alan Wake 2: The Lake House çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından olan Alan Wake 2, çok yakında The Lake House isimli genişleme paketine (DLC) kavuşacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Remedy, oyunun ikinci genişlemesi için çıkış tarihi paylaştı. Yeni DLC, yakın tarihte yayınlanan Night Springs DLC'si ile birlikte Expansion Pass'in bir parçası olarak sunulacak. İşte tarihi...

    Alan Wake 2 The Lake House DLC'si Ekim'de geliyor

    Remedy Entertainment, Alan Wake 2 The Lake House DLC'sinin bu ekim ayı içerisinde çıkacağını doğruladı. The Lake House DLC’sinin hikayesi hakkında henüz bilgi yok. Ancak Alan Wake'in SSS sayfasında, "The Lake House, bağımsız bir hükümet organizasyonu tarafından gizli araştırmalar yapmak için Cauldron Gölü kıyısında kurulan gizemli bir tesistir...ta ki bir şeyler ters gidene kadar." ifadesi bulunuyor. 

    Ayrıca Remedy'nin ipuçlarına göre, The Lake House genişlemesi Control oyunuyla da bir crossover içerecek. Önümüzdeki aylarda The Lake House genişlemesi hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Alan Wake 2’nin ilk DLC paketi olan Night Springs, an itibari ile Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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