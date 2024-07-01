Alan Wake 2'nin büyük DLC'si "The Lake House" çıkış tarihi belli oldu

Alan Wake 2 The Lake House DLC'si Ekim'de geliyor
Remedy Entertainment, Alan Wake 2 The Lake House DLC'sinin bu ekim ayı içerisinde çıkacağını doğruladı. The Lake House DLC’sinin hikayesi hakkında henüz bilgi yok. Ancak Alan Wake'in SSS sayfasında, "The Lake House, bağımsız bir hükümet organizasyonu tarafından gizli araştırmalar yapmak için Cauldron Gölü kıyısında kurulan gizemli bir tesistir...ta ki bir şeyler ters gidene kadar." ifadesi bulunuyor.
Ayrıca Remedy'nin ipuçlarına göre, The Lake House genişlemesi Control oyunuyla da bir crossover içerecek. Önümüzdeki aylarda The Lake House genişlemesi hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Alan Wake 2’nin ilk DLC paketi olan Night Springs, an itibari ile Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarında yayınlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.