Ödüllü oyun Alan Wake 2'nin satış rakamı açıklandı

Remedy'nin en hızlı satan oyunu
Alan Wake 2, PC (Epic Games Store), Xbox Series X/S ve PS5’te şimdiye kadar 1.3 milyon sattı. Remedy, oyunun 2023 sonuna kadar bir milyon kopya sattığını, Şubat 2024’ün başından itibaren 300.000 kopya daha sattıklarını açıkladı. Geliştirici ayrıca önceki oyunu Control’ün 2019’da çıkışından bu yana 4 milyonun üzerinde kopya satarak 100 milyon euro gelir elde ettiklerini paylaştı.
Alan Wake 2 hikaye genişleme paketi geliyor
Bu arada oyunun hikayesini genişletecek iki ücretli DLC geliyor ancak net bir tarih paylaşılmadı. Güncellemelerin devam edeceği de belirtildi. Remedy, satışlardan memnun ve katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyor. Şimdiye kadarki satışların geliştirme ve pazarlama giderlerinin önemli bir kısmı karşıladığı, henüz çok fazla kâr elde edilmediği bilgisi de paylaşıldı.
Alan Wake 2 ve Control, Remedy’nin odaklandığı iki oyun ancak başka projeleri de var. Condor, Control 2, Max Payne 1 & 2 Remake yapımlarının geliştirilme sürecinin de hızlandırıldığı bildirildi.Kaynakça https://investors.remedygames.com/announcements/remedy-entertainment-plc-remedy-announces-sales-information-for-alan-wake-2/ https://www.ign.com/articles/alan-wake-2-remedys-fastest-selling-game-so-far Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.