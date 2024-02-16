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    Anlık Bildirim

    Ödüllü oyun Alan Wake 2'nin satış rakamı açıklandı

    Remedy Entertainment, ödüllü korku hayatta kalma oyunu Alan Wake 2'nin satış rakamını açıkladı. Hikayesiyle de beğeni toplayan yapım, geliştiricinin şimdiye kadar en hızlı satan oyunu oldu.
    alan wake 2 1.3 milyon kopya sattı Tam Boyutta Gör
    The Game Awards etkinliğinde en iyi oyun yönetmenliği, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi hikaye anlatımı ödülü alan, farklı yayınlardan da yılın oyunu seçilen Alan Wake 2’nin satış rakamı açıklandı. Remedy, Alan Wake 2’nin şimdiye kadar 1.3 milyon kopya sattığını duyurdu. Geliştiricinin şimdiye kadarki en hızlı satan oyunu oldu.

    Remedy'nin en hızlı satan oyunu

    Alan Wake 2, PC (Epic Games Store), Xbox Series X/S ve PS5’te şimdiye kadar 1.3 milyon sattı. Remedy, oyunun 2023 sonuna kadar bir milyon kopya sattığını, Şubat 2024’ün başından itibaren 300.000 kopya daha sattıklarını açıkladı. Geliştirici ayrıca önceki oyunu Control’ün 2019’da çıkışından bu yana 4 milyonun üzerinde kopya satarak 100 milyon euro gelir elde ettiklerini paylaştı.

    Alan Wake 2 hikaye genişleme paketi geliyor

    Bu arada oyunun hikayesini genişletecek iki ücretli DLC geliyor ancak net bir tarih paylaşılmadı. Güncellemelerin devam edeceği de belirtildi. Remedy, satışlardan memnun ve katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyor. Şimdiye kadarki satışların geliştirme ve pazarlama giderlerinin önemli bir kısmı karşıladığı, henüz çok fazla kâr elde edilmediği bilgisi de paylaşıldı.

    Alan Wake 2 ve Control, Remedy’nin odaklandığı iki oyun ancak başka projeleri de var. Condor, Control 2, Max Payne 1 & 2 Remake yapımlarının geliştirilme sürecinin de hızlandırıldığı bildirildi.

    Kaynakça https://investors.remedygames.com/announcements/remedy-entertainment-plc-remedy-announces-sales-information-for-alan-wake-2/ https://www.ign.com/articles/alan-wake-2-remedys-fastest-selling-game-so-far
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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