Tam Boyutta Gör The Game Awards etkinliğinde en iyi oyun yönetmenliği, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi hikaye anlatımı ödülü alan, farklı yayınlardan da yılın oyunu seçilen Alan Wake 2’nin satış rakamı açıklandı. Remedy, Alan Wake 2’nin şimdiye kadar 1.3 milyon kopya sattığını duyurdu. Geliştiricinin şimdiye kadarki en hızlı satan oyunu oldu.

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Remedy'nin en hızlı satan oyunu

Alan Wake 2, PC (Epic Games Store), Xbox Series X/S ve PS5’te şimdiye kadar 1.3 milyon sattı. Remedy, oyunun 2023 sonuna kadar bir milyon kopya sattığını, Şubat 2024’ün başından itibaren 300.000 kopya daha sattıklarını açıkladı. Geliştirici ayrıca önceki oyunu Control’ün 2019’da çıkışından bu yana 4 milyonun üzerinde kopya satarak 100 milyon euro gelir elde ettiklerini paylaştı.

Alan Wake 2 hikaye genişleme paketi geliyor

Bu arada oyunun hikayesini genişletecek iki ücretli DLC geliyor ancak net bir tarih paylaşılmadı. Güncellemelerin devam edeceği de belirtildi. Remedy, satışlardan memnun ve katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyor. Şimdiye kadarki satışların geliştirme ve pazarlama giderlerinin önemli bir kısmı karşıladığı, henüz çok fazla kâr elde edilmediği bilgisi de paylaşıldı.

Alan Wake 2 ve Control, Remedy’nin odaklandığı iki oyun ancak başka projeleri de var. Condor, Control 2, Max Payne 1 & 2 Remake yapımlarının geliştirilme sürecinin de hızlandırıldığı bildirildi.

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Ödüllü oyun Alan Wake 2'nin satış rakamı açıklandı