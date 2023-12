Alan Wake 2 için New Game Plus müjdesi

Tam Boyutta Gör Max Payne, Alan Wake, Control ve Quantum Break gibi dikkat çekici yapımlar ile bilinen Remedy Entertainment; geçtiğimiz aylarda yayınladığı Alan Wake 2 ile gözleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Muhteşem grafikleri ve kafa karıştırıcı hikayesi ile Alan Wake 2, The Game Awards 2023’te “En iyi oyun yönetmenliği”, “En iyi hikâye” ve “En iyi sanat yönetmenliği” ödüllerini almayı başardı. Etkinliğin ardından Remedy, yapımın yeni güncellemesini müjdeledi.

The Game Awards 2023 kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu! 1 gün önce eklendi

Alan Wake 2’nin büyük güncellemesi pazartesi günü yayınlanacak

Remedy, Alan Wake 2’nin The Final Draft güncellemesinin pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Bu güncelleme, oyuna New Game Plus özelliğini ekleyecek. New Game Plus ile oyunu bitiren oyuncular, yeteneklerini ve silahlarını kaybetmeden oyuna baştan başlayabilecek. Bu özellik, özellikle oyunu en zor seviyede oynamak isteyen oyuncuların işine yarayacak.

New Game Plus özelliğinin ve performans optimizasyonlarının yanı sıra The Final Draft güncellemesi, oyuna yeni hikâye elementleri ekleyecek. Gelecek haftadan itibaren oyuncular, oyun içerisinde yeni “manuscript” sayfaları ve video elementlerine erişebilecek ve böylece yapımın hikayesi daha da detaylandırılacak. Ayrıca Remedy, bu güncelleme ile oyuna yeni bir son ekleyeceklerini de belirtti.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Alan Wake 2 için büyük bir güncelleme duyuruldu