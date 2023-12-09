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    Alan Wake 2 için New Game Plus müjdesi

    2023’ün en başarılı oyunlarından olan Alan Wake 2, gelecek hafta önemli bir güncellemeye kavuşacak. Güncelleme, optimizasyon iyileştirmeleri dışında yeni hikâye elementleri de sunacak.
    Alan Wake 2 için büyük bir güncelleme duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Max Payne, Alan Wake, Control ve Quantum Break gibi dikkat çekici yapımlar ile bilinen Remedy Entertainment; geçtiğimiz aylarda yayınladığı Alan Wake 2 ile gözleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. Muhteşem grafikleri ve kafa karıştırıcı hikayesi ile Alan Wake 2, The Game Awards 2023’te “En iyi oyun yönetmenliği”, “En iyi hikâye” ve “En iyi sanat yönetmenliği” ödüllerini almayı başardı. Etkinliğin ardından Remedy, yapımın yeni güncellemesini müjdeledi.

    Alan Wake 2’nin büyük güncellemesi pazartesi günü yayınlanacak

    Remedy, Alan Wake 2’nin The Final Draft güncellemesinin pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Bu güncelleme, oyuna New Game Plus özelliğini ekleyecek. New Game Plus ile oyunu bitiren oyuncular, yeteneklerini ve silahlarını kaybetmeden oyuna baştan başlayabilecek. Bu özellik, özellikle oyunu en zor seviyede oynamak isteyen oyuncuların işine yarayacak.

    New Game Plus özelliğinin ve performans optimizasyonlarının yanı sıra The Final Draft güncellemesi, oyuna yeni hikâye elementleri ekleyecek. Gelecek haftadan itibaren oyuncular, oyun içerisinde yeni “manuscript” sayfaları ve video elementlerine erişebilecek ve böylece yapımın hikayesi daha da detaylandırılacak. Ayrıca Remedy, bu güncelleme ile oyuna yeni bir son ekleyeceklerini de belirtti.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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