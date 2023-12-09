Alan Wake 2 için New Game Plus müjdesi

Alan Wake 2’nin büyük güncellemesi pazartesi günü yayınlanacak
Remedy, Alan Wake 2’nin The Final Draft güncellemesinin pazartesi günü yayınlanacağını duyurdu. Bu güncelleme, oyuna New Game Plus özelliğini ekleyecek. New Game Plus ile oyunu bitiren oyuncular, yeteneklerini ve silahlarını kaybetmeden oyuna baştan başlayabilecek. Bu özellik, özellikle oyunu en zor seviyede oynamak isteyen oyuncuların işine yarayacak.
New Game Plus özelliğinin ve performans optimizasyonlarının yanı sıra The Final Draft güncellemesi, oyuna yeni hikâye elementleri ekleyecek. Gelecek haftadan itibaren oyuncular, oyun içerisinde yeni “manuscript” sayfaları ve video elementlerine erişebilecek ve böylece yapımın hikayesi daha da detaylandırılacak. Ayrıca Remedy, bu güncelleme ile oyuna yeni bir son ekleyeceklerini de belirtti.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.