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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu

    Giriş seviyesinde 3 arka kamera, çentikli ekran tasarımı, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler sunan Alcatel 1S 2020 ülkemizde satışa sunulmuş durumda.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu
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    Geçtiğimiz yılın beğenilen giriş seviyesi telefonlarından olan Alcatel 1S yenilendi ve yeni yılda tekrar karşımıza çıktı. Segmentinde iddialı olmaya çalışacak Alcatel 1S 2020 ülkemizde de satışa çıktı.

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    Alcatel 1S 2020 özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1S 2020 modelinde 6.22 inçlik 1540x720 piksel çözünürlükte LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı kalın alt çeneye rağmen yüzde 87.5 ekran-kasa oranına ulaşmayı başarmış.

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    8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya tüm günü çıkarmaya yeterli geliyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Kamera paketine yapay zeka özellikleri eşlik ediyor. İlk nesilden biraz daha iyi özelliklere sahip olan Alcatel 1S 2020 modeli 1399TL fiyat etiketine sahip.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JaCKiE_BrOwN (Jackie Brown) 3 gün en beğenilen
    barcelona mediamarkt'ta 79 euro fiyatı var
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Son vergilerden sonra telefon alınmaz artık :(
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    wolferto (mehmet öz) 2 gün
    e pahali bence bu haber içeriği olamaz hem merak edilmiyor hemde haberlik cazibesi yok ne fiyat ne özellik
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    JaCKiE_BrOwN (Jackie Brown) 3 gün en beğenilen
    barcelona mediamarkt'ta 79 euro fiyatı var
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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