Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu

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Geçtiğimiz yılın beğenilen giriş seviyesi telefonlarından olan Alcatel 1S yenilendi ve yeni yılda tekrar karşımıza çıktı. Segmentinde iddialı olmaya çalışacak Alcatel 1S 2020 ülkemizde de satışa çıktı.

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Alcatel 1S 2020 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1S 2020 modelinde 6.22 inçlik 1540x720 piksel çözünürlükte LCD ekran yer alıyor. Su damlası çentik tasarımı kalın alt çeneye rağmen yüzde 87.5 ekran-kasa oranına ulaşmayı başarmış.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya tüm günü çıkarmaya yeterli geliyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamerası yer alıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Kamera paketine yapay zeka özellikleri eşlik ediyor. İlk nesilden biraz daha iyi özelliklere sahip olan Alcatel 1S 2020 modeli 1399TL fiyat etiketine sahip.

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