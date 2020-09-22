Alcatel 3X 2020 satışa başladı

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TCL markası bir yandan kendi akıllı telefonlarını piyasaya sürerken bir yandan da Alcatel markası altında telefon getirmeye devam ediyor. Alcatel 3x (2020) alt seviyede iddialı olmaya çalışacak.

Alcatel 3X 2020 özellikleri ve fiyatı

Alcatel 3X 2020 akıllı telefon modeli 6.52 inçlik 1600x720 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran sunuyor. Alt çenenin biraz kalın olduğu ekran yine de çerçevesiz bir hava sunmaya çalışıyor.

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4+4 Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB LPDDR4X RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5000mAh kapasiteli bataryada hızlı şarj yer almıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlerden oluşan bir paket yer alıyor. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yapay zeka ile destekleniyor.

Arka kısımda parmak izi okuyucu, tersine şarj gibi özellikleri olan Alcatel 3X 2020 akıllı telefon modeli 3299TL gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

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