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    Alcatel 3X 2020 satışa başladı

    Alcatel 3X 2020 akıllı telefon modelinde 6.52 inçlik çentikli ekran, Helio P22 yonga seti, 6GB RAM, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alcatel 3X 2020 satışa başladı
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    TCL markası bir yandan kendi akıllı telefonlarını piyasaya sürerken bir yandan da Alcatel markası altında telefon getirmeye devam ediyor. Alcatel 3x (2020) alt seviyede iddialı olmaya çalışacak.

    Alcatel 3X 2020 özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 3X 2020 akıllı telefon modeli 6.52 inçlik 1600x720 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran sunuyor. Alt çenenin biraz kalın olduğu ekran yine de çerçevesiz bir hava sunmaya çalışıyor.

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    4+4 Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 6GB LPDDR4X RAM bellek ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 5000mAh kapasiteli bataryada hızlı şarj yer almıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörlerden oluşan bir paket yer alıyor. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yapay zeka ile destekleniyor.

    Arka kısımda parmak izi okuyucu, tersine şarj gibi özellikleri olan Alcatel 3X 2020 akıllı telefon modeli 3299TL gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 sa.
    2 ay sonra yarı fiyatına iner f/p olur
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    yolyordam35 (yol yordam) 6 sa.
    gm 20 pro candır
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    High Sierra 6 sa. (düzenlendi)
    Gsmarena'da neden bu cihaz yok ve bu özelliklerin anlamını biri açıklarsa çok güzel olur. En azından Helio G85 ile gelmeliydi bu cihaz. Hani Casper Via X20 için isyan ediyorduk ama bu cihaz onu bile geçti. Tebrikler.

    Bunu yapan firmanın 140$ giren cihazların vergi düzenlenmesinde (zammında) TCL Plex (128GB) modelinin fiyatını uzun süre sabit tutmasıyla saygımı kazanmıştı. Şu an bendeki yeri 3899 TL'ye M51 + Galaxy Buds getiren fakat bundan önceki cihazlarının fiyatlandırmasında sıkıntılı olan Samsung'un altında. Realme gibi çok iyi bir solukla Türkiye pazarına giriş yapan fakat sonrasında bozulan bir marka oldu TCL/Alcatel de.

    Sanırım Türkiye piyasasına en uygun şekilde kar marjı belirleyen firmalar Samsung sonra da Xiaomi. Ötesi yok malesef.
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    Yanfo (Yavuz ) 7 sa.
    hedef kitle seçimi olarak bir sorun var sanırım ilgili departman nezdinde ya da fiyatı 2 ay sonra yarıya çekecekler.
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    SallamaDayı (Enis Aksak) 7 sa.
    6 gb ram ve P22 işlemci nedir ya.
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