Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alef isimli şirket, "gerçek uçan araba"sını MWC 2024'te sergiledi

    Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen Alef isimli uçan arabasını sergiledi. Uçan araba hayali gerçek olacak mı?
    Alef isimli şirket, 'gerçek uçan araba'sını MWC 2024'te sergiledi Tam Boyutta Gör
    İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024), birçok yenilikçi ürün vitrine çıktı. Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi.

    "Gerçek bir uçan araba" üretmek için yola çıkan ve tasarıma bir kafede peçete üzerinde başlayan 4 kişinin 2015 yılında kurduğu şirket, geçen sürede bir dizi yatırım aldı ve ekibini Bugatti ve Jaguar gibi ünlü otomobil markalarına katkı veren isimlerle güçlendirdi.

    2019 yılından bu yana tam boy sürüş ve uçuş testlerinin yapıldığı belirtilen Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.

    Alef isimli şirket, 'gerçek uçan araba'sını MWC 2024'te sergiledi Tam Boyutta Gör

    Karada 320 km, havada 180 km menzili bulunuyor

    Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, bu özelliğiyle karada seyrederken önüne çıkan engelleri uçarak geçebilecek Alef'in, yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor. Alef'in bu değerlerinin artırılması amacıyla alt sistem bazında bir dizi geliştirme çalışması devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifinin de üretilmesi planlanıyor.

    Güvenliği artırmak, sesi azaltmak ve yerden tasarruf sağlamak için pervaneleri gövde altına konumlandırılan Alef'in 8 adet motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekişe sahip olan araç SUV boyutlarına sahip.

    Beklenen fiyatı 300 bin dolar olan uçan araba için ön sipariş verilebiliyor. Ön siparişte genel sıra için 150 dolar, öncelik sırası için 1500 dolar ödemek gerekiyor. Sipariş sahipleri üretim yaklaştıkça konfigürasyonunu tamamlayabilecek. Alef için 2023 yılında 2 bin 850'den fazla ön sipariş depozitosu alındığı ifade ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    led tv çizik giderme kan verdikten sonra damar şişmesi lindt çikolata helal mi internet.04 nedir tecno camon 20 pro imei repair

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 7N9U8EA
    HP Victus 7N9U8EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız