Alef isimli şirket, "gerçek uçan araba"sını MWC 2024'te sergiledi

"Gerçek bir uçan araba" üretmek için yola çıkan ve tasarıma bir kafede peçete üzerinde başlayan 4 kişinin 2015 yılında kurduğu şirket, geçen sürede bir dizi yatırım aldı ve ekibini Bugatti ve Jaguar gibi ünlü otomobil markalarına katkı veren isimlerle güçlendirdi.
2019 yılından bu yana tam boy sürüş ve uçuş testlerinin yapıldığı belirtilen Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.
Karada 320 km, havada 180 km menzili bulunuyor
Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, bu özelliğiyle karada seyrederken önüne çıkan engelleri uçarak geçebilecek Alef'in, yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor. Alef'in bu değerlerinin artırılması amacıyla alt sistem bazında bir dizi geliştirme çalışması devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifinin de üretilmesi planlanıyor.
Güvenliği artırmak, sesi azaltmak ve yerden tasarruf sağlamak için pervaneleri gövde altına konumlandırılan Alef'in 8 adet motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekişe sahip olan araç SUV boyutlarına sahip.
Beklenen fiyatı 300 bin dolar olan uçan araba için ön sipariş verilebiliyor. Ön siparişte genel sıra için 150 dolar, öncelik sırası için 1500 dolar ödemek gerekiyor. Sipariş sahipleri üretim yaklaştıkça konfigürasyonunu tamamlayabilecek. Alef için 2023 yılında 2 bin 850'den fazla ön sipariş depozitosu alındığı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.