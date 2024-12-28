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    Tom Cruise'un Elon Musk benzeri bir figürü canlandıracağı Judy, 2026'da çıkacak

    Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu (The Revenant, 21 Grams)'nun merakla beklenen yeni filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmde Tom Cruise, Elon Musk benzeri bir figürü canlandıracak.
    Tom Cruise'un merakla beklenen yeni filmi Judy 2026'da çıkacak Tam Boyutta Gör
    Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros), 21 Gram, Diriliş (The Revenant) gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu, önümüzdeki ay yeni filmi için sete girecek. Ancak merakla beklenen bu filmin çıkışı beklediğimizden biraz daha geç olacak.

    Judy adını taşıyan bu film ilk duyurulduğunda filmin 2025 bitmeden sinemaseverlerle buluşabileceği söyleniyordu. Çünkü çekimler ocak ayında başlayacak ve yıl ortasına doğru tamamlanacaktı. Ne var ki bunun fazla iyimser bir beklenti olduğu ortaya çıktı. Çünkü Warner Bros. filmin vizyon tarihini 2 Ekim 2026 olarak açıkladı.

    Judy'nin Başrolünde Tom Cruise Yer Alacak

    Judy'nin konusu resmi olarak açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgilere göre film, “dünyanın en güçlü adamının” kendi yarattığı felaketi durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak. Filmde Tom Cruise'ün Elon Musk benzeri bir figüre hayat vereceği konuşuluyor.

    Judy'nin oyuncu kadrosunda Tom Cruise’a Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Riz Ahmed (The Sound of Metal, The Night Of), John Goodman (The Big Lebowski, Barton Fink), Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Call Me by Your Name), Jesse Plemons (The Power of the Dog, Civil War) ve Sophie Wilde (Talk to Me) eşlik edecek.

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