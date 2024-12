Tom Cruise'un Elon Musk benzeri bir figürü canlandıracağı Judy, 2026'da çıkacak

Tam Boyutta Gör Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros), 21 Gram, Diriliş (The Revenant) gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu, önümüzdeki ay yeni filmi için sete girecek. Ancak merakla beklenen bu filmin çıkışı beklediğimizden biraz daha geç olacak.

Judy adını taşıyan bu film ilk duyurulduğunda filmin 2025 bitmeden sinemaseverlerle buluşabileceği söyleniyordu. Çünkü çekimler ocak ayında başlayacak ve yıl ortasına doğru tamamlanacaktı. Ne var ki bunun fazla iyimser bir beklenti olduğu ortaya çıktı. Çünkü Warner Bros. filmin vizyon tarihini 2 Ekim 2026 olarak açıkladı.

The Odyssey, Christopher Nolan'ın en büyük bütçeli filmi olacak 1 gün önce eklendi

Judy'nin Başrolünde Tom Cruise Yer Alacak

Judy'nin konusu resmi olarak açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgilere göre film, “dünyanın en güçlü adamının” kendi yarattığı felaketi durdurmak ve kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak konumlandırmak için çılgınca bir göreve atılmasını anlatacak. Filmde Tom Cruise'ün Elon Musk benzeri bir figüre hayat vereceği konuşuluyor.

Judy'nin oyuncu kadrosunda Tom Cruise’a Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Riz Ahmed (The Sound of Metal, The Night Of), John Goodman (The Big Lebowski, Barton Fink), Michael Stuhlbarg (A Serious Man, Call Me by Your Name), Jesse Plemons (The Power of the Dog, Civil War) ve Sophie Wilde (Talk to Me) eşlik edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Tom Cruise'un merakla beklenen yeni filmi Judy 2026'da çıkacak