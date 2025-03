AlexNet: 10 yıl önceki bu yapay zeka, Nvidia’yı otonom araç devi haline getirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2012 yılındayken günümüz yapay zekalarını hayal etmek oldukça zordu. Ancak tam o tarihte, ImageNet yarışmasını kazanan CNN (Convolutional Neural Network) modeli AlexNet ortaya çıktı. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever (daha sonra OpenAI’ın kurucularından oldu) ve Geoffrey Hinton (yapay zekanın babası) tarafından geliştirilmişti. Yapay zekanın bu önemli isimleri AlexNet ile modellerin derinliğinin yüksek performans için gerekli olduğunu, bunun da GPU’ları kullanarak karşılanabileceğini ortaya koymuştu. Bu mimari, derin öğrenme alanında, özellikle de sinir ağlarının bilgisayarla görmeye uygulanması konusunda daha sonra yapılan çok sayıda çalışmanın öncüsü olmuştu. AlexNet’in bilimsel makalesi o kadar büyük etki yaratmış durumda ki, 2025 itibariyle bu makaleye yapılan atıf sayısı 170 bini geçmiş durumda. Bu, Einstein’ın toplamda aldığı tüm atıfla neredeyse eşit.

Nvidia için kırılma anlarından birisiydi

Bu ek bağlamı en başta vermek önemli. Zira Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin GTC 2025 konferansında yaptığı açılış konuşmasının otomotiv bölümünde, Nvidia’nın otonom araçlara olan yatırımlarının kökenine dair açıklamalarda bulundu. Huang’a göre, Nvidia’nın sürücüsüz araç teknolojilerine yönelmesinde AlexNet modeli büyük bir rol oynadı.

“AlexNet’i gördüğüm an – ki biz zaten uzun süredir bilgisayarlı görü (computer vision) üzerine çalışıyorduk – ilham verici ve heyecan verici bir andı. İşte o an, otonom araç teknolojilerine tamamen yatırım yapmaya karar verdik” diyen Huang’ın yönetimindeki Nvidia, son on yılı aşkın süredir sürücüsüz araçlar için teknoloji geliştirmeye odaklandı ve bugün, neredeyse tüm otonom araç firmalarının kullandığı çözümleri üreterek sarsılmaz bir güç merkezi haline geldi.

Nvidia, otomotiv sektöründe Tesla’dan Waymo’ya, GM’den Volvo’ya kadar pek çok büyük oyuncuyla iş birlikleri yaparak otonom sürüş teknolojilerine yön veriyor. Tesla, Waymo ve Wayve gibi şirketler, büyük ölçekli yapay zeka modellerini eğitmek için Nvidia’nın GPU’larını kullanıyor. Şirketin Omniverse ürünü, fabrikaların sanal kopyalarını oluşturarak üretim süreçlerini test etmeye ve araç tasarımlarını optimize etmeye yardımcı oluyor. Mercedes, Toyota, Volvo ve Zoox gibi markalar, Nvidia’nın Drive Orin sistem çipini ve güvenlik odaklı işletim sistemi DriveOS’u kullanıyor. Nvidia’nın GM ile yaptığı son iş birliği duyurusu, şirketin otomotiv sektöründeki rolünü daha da pekiştiriyor.

