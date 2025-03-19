AlexNet: 10 yıl önceki bu yapay zeka, Nvidia’yı otonom araç devi haline getirdi

Nvidia için kırılma anlarından birisiydi
Bu ek bağlamı en başta vermek önemli. Zira Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin GTC 2025 konferansında yaptığı açılış konuşmasının otomotiv bölümünde, Nvidia’nın otonom araçlara olan yatırımlarının kökenine dair açıklamalarda bulundu. Huang’a göre, Nvidia’nın sürücüsüz araç teknolojilerine yönelmesinde AlexNet modeli büyük bir rol oynadı.
“AlexNet’i gördüğüm an – ki biz zaten uzun süredir bilgisayarlı görü (computer vision) üzerine çalışıyorduk – ilham verici ve heyecan verici bir andı. İşte o an, otonom araç teknolojilerine tamamen yatırım yapmaya karar verdik” diyen Huang’ın yönetimindeki Nvidia, son on yılı aşkın süredir sürücüsüz araçlar için teknoloji geliştirmeye odaklandı ve bugün, neredeyse tüm otonom araç firmalarının kullandığı çözümleri üreterek sarsılmaz bir güç merkezi haline geldi.
Nvidia, otomotiv sektöründe Tesla’dan Waymo’ya, GM’den Volvo’ya kadar pek çok büyük oyuncuyla iş birlikleri yaparak otonom sürüş teknolojilerine yön veriyor. Tesla, Waymo ve Wayve gibi şirketler, büyük ölçekli yapay zeka modellerini eğitmek için Nvidia’nın GPU’larını kullanıyor. Şirketin Omniverse ürünü, fabrikaların sanal kopyalarını oluşturarak üretim süreçlerini test etmeye ve araç tasarımlarını optimize etmeye yardımcı oluyor. Mercedes, Toyota, Volvo ve Zoox gibi markalar, Nvidia’nın Drive Orin sistem çipini ve güvenlik odaklı işletim sistemi DriveOS’u kullanıyor. Nvidia’nın GM ile yaptığı son iş birliği duyurusu, şirketin otomotiv sektöründeki rolünü daha da pekiştiriyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2025/03/18/an-ai-model-from-over-a-decade-ago-sparked-nvidias-investment-in-autonomous-vehicles/ https://en.wikipedia.org/wiki/AlexNet Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!