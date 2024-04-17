Alfa Romeo, İtalyan hükümetinin baskısı nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi

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Alfa Romeo, İtalyan hükümetinin baskısı üzerine kısa süre önce tanıttığı Milano isimli crossover modelinin adını Junior olarak değiştirmek zorunda kaldı. Sebep ise ismin yanıltıcı olması. Milano İtalya'da bir şehir olmasına rağmen, araç aslında Polonya'da üretiliyor. Hatta tamamı İtalya dışında üretilen ilk Alfa Romeo modeli olma özelliği taşıyor.

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İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso seçilen ismi eleştirerek, "Milano adında bir otomobil Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına aykırı" dedi. Urso konuyla ilgili olarak "kulağa İtalyan gibi gelen" isimlerin İtalya'da üretilmeyen ürünler için kullanılmasını yasaklayan 2003 tarihli mevzuata atıfta bulundu.

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Söz konusu yasal düzenlemeyi gerekçe gösteren İtalyan hükümeti, Milano isminin tüketiciler için yanıltıcı olabileceğini belirterek Alfa Romeo'yu isim değişikliğine zorladı. Alfa Romeo ise Milano isminin şirketin kurulduğu şehir olan Milano'ya bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu savunuyor. Sonuç olarak Alfa Romeo, Milano ismini kullanmak için yasal bir mücadeleye girmeyi göze alamadı ve yeni aracının ismini Junior olarak değiştirdi.

Junior da yabancı değil

Buna rağmen, Junior ismi de markanın geçmişinden gelen bir isim ve yeni SUV'nin kompakt yapısına daha uygun olabilir. Junior ilk olarak 1960'ların ortalarında Giulia 105 ve 115 serisi coupe'lerin baz modellerini belirtmek için bir donanım seviyesi olarak kullanıldı.

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Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato bu olayın markanın tarihinde önemli bir yer tutacağını belirterek "Bu büyük bir sorumluluk, aynı zamanda heyecan verici bir an. Alfa Romeo Junior ismini seçmemiz oldukça doğal, çünkü bu isim markamızın tarihiyle yakından bağlantılı ve yeni elektrikli crossover'ımız için favori isimlerimizden biriydi" dedi.

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Alfa Romeo, baskılar nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi