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    Alfa Romeo, İtalyan hükümetinin baskısı nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi

    Alfa Romeo yeni tanıttığı SUV'sinin ismini Junior olarak değiştirmek zorunda kaldı. Şirketi bu değişikliğe iten şey ise Milano isminin kullanılmasını istemeyen İtalyan hükümetinin baskısı oldu.

    Alfa Romeo, baskılar nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi Tam Boyutta Gör

    Alfa Romeo, İtalyan hükümetinin baskısı üzerine kısa süre önce tanıttığı Milano isimli crossover modelinin adını Junior olarak değiştirmek zorunda kaldı. Sebep ise ismin yanıltıcı olması. Milano İtalya'da bir şehir olmasına rağmen, araç aslında Polonya'da üretiliyor. Hatta tamamı İtalya dışında üretilen ilk Alfa Romeo modeli olma özelliği taşıyor.

    İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso seçilen ismi eleştirerek, "Milano adında bir otomobil Polonya'da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına aykırı" dedi. Urso konuyla ilgili olarak "kulağa İtalyan gibi gelen" isimlerin İtalya'da üretilmeyen ürünler için kullanılmasını yasaklayan 2003 tarihli mevzuata atıfta bulundu.

    Alfa Romeo, baskılar nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi Tam Boyutta Gör

    Söz konusu yasal düzenlemeyi gerekçe gösteren İtalyan hükümeti, Milano isminin tüketiciler için yanıltıcı olabileceğini belirterek Alfa Romeo'yu isim değişikliğine zorladı. Alfa Romeo ise Milano isminin şirketin kurulduğu şehir olan Milano'ya bir saygı duruşu niteliğinde olduğunu savunuyor. Sonuç olarak Alfa Romeo, Milano ismini kullanmak için yasal bir mücadeleye girmeyi göze alamadı ve yeni aracının ismini Junior olarak değiştirdi.

    Junior da yabancı değil

    Buna rağmen, Junior ismi de markanın geçmişinden gelen bir isim ve yeni SUV'nin kompakt yapısına daha uygun olabilir. Junior ilk olarak 1960'ların ortalarında Giulia 105 ve 115 serisi coupe'lerin baz modellerini belirtmek için bir donanım seviyesi olarak kullanıldı.

    Alfa Romeo, baskılar nedeniyle yeni aracının ismini değiştirdi Tam Boyutta Gör

    Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato bu olayın markanın tarihinde önemli bir yer tutacağını belirterek "Bu büyük bir sorumluluk, aynı zamanda heyecan verici bir an. Alfa Romeo Junior ismini seçmemiz oldukça doğal, çünkü bu isim markamızın tarihiyle yakından bağlantılı ve yeni elektrikli crossover'ımız için favori isimlerimizden biriydi" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    SUV, elektrikli araç ve
    6 etiket daha crossover alfa romeo milano junior Teknoloji Haberleri Yaşam
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