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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

    ODD'nin açıkladığı verilere göre, otomobil satışları 2020 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 44,79 oranında arttı. Peki yılın ilk çeyreğinde en çok hangi marka satıldı?
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılı ilk üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 124 bin 403 olarak gerçekleşti.

    2020 yılı ilk çeyrek verilerine otomobil özelinde baktığımızda, satışların geçen yıla göre yüzde 44,79 oranında artarak 99 bin 630 adet olduğunu görüyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 68 bin 812 otomobil satılmıştı. İlk çeyrekteki hafif ticari araç satışları ise geçen yıla göre yüzde 26,03 oranında artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 yılı Ocak ayında en çok satan otomobil markaları

    Mart ayında durum ne?

    Otomobil satışlarını yalnızca Mart ayı olarak ele aldığımızda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artış söz konusu. Bu yılın üçüncü ayında 39 bin 887 adet otomobil satışı gerçekleşti. Geçen yıl 38 bin 628 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise Mart ayında düştü. Hafif ticari araç pazarı yılın üçüncü ayında yüzde 4,46 azalarak 10 bin 121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene bu dönemde 10 bin 593 adet satış gerçekleşmişti.

    Ayrıca Bkz. "TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti"

    2020 yılı Mart ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Şubat ayıyla kıyasladığımızda yine artış görüyoruz. Geçen ay 37 bin 727 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Mart ayındaki satışlar ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 39 bin 887 adet oldu. Bunu da oranladığımızda yüzde 5,7 gibi bir artışa denk geliyor.

    İlk çeyrekte en çok otomobil satan markalar

    2020 yılı ilk çeyrek verilerine baktığımızda bu dönemde en çok otomobil satan markanın Renault olduğunu görüyoruz. Fransız üretici, 15 bin 759 adet otomobil satışıyla ilk çeyreğin lideri. Onu 11 bin 925 adetle takip eden marka ise Volkswagen. İlk çeyrekte en çok otomobil satışı yapan ilk 10 marka şöyle:

    Marka Ocak-Mart dönemi satış
    Renault 15.759 adet
    Volkswagen 11.925 adet
    Fiat 10.671 adet
    Toyota 7.888 adet
    Peugeot 6.318 adet
    Dacia 5.357 adet
    Opel 5.048 adet
    Hyundai 4.900 adet
    Honda 3.847 adet
    Ford 3.791 adet


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 6 gün en beğenilen
    80 milyonluk ülkede 100bin kadar araç satılmış.
    Yanıtla +9
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    PRODJ 6 gün
    2 çeyrek satışları daha da düşecek.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Görkem ! (Görkem ) 3 gün
    araç fiyatına göre vergiside yükseldiği için daha çok uygun fiyatlı olanların başta olması gerekiyordu. fakat Volkswagen kalitesinden ödün vermeyenler de yine yukarıyı zorlamış. keşke avrupa ülkesi olsakta araçları hakettiği değer ile alabilsek..
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    araba ticareti 2020 de zaten durdu
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    TITAN (S K) 6 gün
    HONDA YERLİ ÜRETİM YAPMASINA RAĞMEN AZ SATIYOR ACABA DELİ GİBİ İHRAÇ MI EDİYOR EDİYORSA NEREYE EDİYOR AVRUPA BÖLGESİNE Mİ ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    lojistisyen 6 gün TITAN
    Honda şekerpınarın üretim kapasitesi yüksek değil, yıllık 50 bin civic üretiyorlar, kıyas olsun diye tofaş yılda 450 bin egea üretiyor.











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    yabancı34 (memur34 memur34) 6 gün


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






    Filo satışı olmayan Corolla başarısı 👍
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    canguler917 (can guler) 6 gün
    keşke daha da azalsa da o fiyatları mecbur düşürseler diyeceğim ama bu sefer de ikinci elde saçma sapan fiyatlar oluşuyor. bu ülkede araba görgüsüzlüğü var malesef, satıcısından alıcısına, denetleme organlarından servislere, sanayiye kadar hepsi böyle
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    olağan_şüpheli 6 gün
    Keşke adam gibi bir ötv indirimi olsa be.Şu sıfır araçları nasıl alıyorsunuz arkadaş.
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    Reul ( Yağız) 6 gün olağan_şüpheli
    niye gelsin hocam indirim piyasad sıfır araba yok indirimsiz fiyattan girse yine satacaklar
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    suslu76 (suleyman u.) 6 gün
    Ilk 3 ayda Amerika'da 97,631 RAV4 satilmis. Bizden 1999 daha az.
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    PRODJ 6 gün
    2 çeyrek satışları daha da düşecek.
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    MrKattchup 6 gün
    Şu vergi muhabbetleri için ilk çeyrek sonrasına bakılır demiştim ve sonuç hala piyasa için hüsran, yok satıyorlar millet çılgın gibi alıyor dedikleri satış adetleri bunlar şimdi bide Nisan ve Mayıs'ı da göreceğiz. Vergiyi kestirmek güç ama otomobil piyasasının bu yıl için ölü olduğunu tahmin etmek zor değil.
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    babıesrar82 (Fatih Temizsu) 3 gün MrKattchup
    İyi de geçen yıl ilk çeyreğe göre ciddi artmış.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Şu vergiler yüzünden rahatça hiçbirşey alamıyoruz ki.
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    2451 kez okundu.
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    otomobil satışları 2020, en çok satan markalar ve
    5 etiket daha en çok satılan otomobil 2020 yılı ilk çeyrek odd Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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