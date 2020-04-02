2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılı ilk üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 124 bin 403 olarak gerçekleşti.
2020 yılı ilk çeyrek verilerine otomobil özelinde baktığımızda, satışların geçen yıla göre yüzde 44,79 oranında artarak 99 bin 630 adet olduğunu görüyoruz. Geçen yıl aynı dönemde 68 bin 812 otomobil satılmıştı. İlk çeyrekteki hafif ticari araç satışları ise geçen yıla göre yüzde 26,03 oranında artarak 24 bin 773 adet oldu. 2019 yılı aynı dönemde 19 bin 657 adet satış gerçekleşmişti.İlginizi Çekebilir 2020 yılı Ocak ayında en çok satan otomobil markaları
Mart ayında durum ne?
Otomobil satışlarını yalnızca Mart ayı olarak ele aldığımızda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artış söz konusu. Bu yılın üçüncü ayında 39 bin 887 adet otomobil satışı gerçekleşti. Geçen yıl 38 bin 628 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise Mart ayında düştü. Hafif ticari araç pazarı yılın üçüncü ayında yüzde 4,46 azalarak 10 bin 121 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene bu dönemde 10 bin 593 adet satış gerçekleşmişti.
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2020 yılı Mart ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Şubat ayıyla kıyasladığımızda yine artış görüyoruz. Geçen ay 37 bin 727 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Mart ayındaki satışlar ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 39 bin 887 adet oldu. Bunu da oranladığımızda yüzde 5,7 gibi bir artışa denk geliyor.
İlk çeyrekte en çok otomobil satan markalar
2020 yılı ilk çeyrek verilerine baktığımızda bu dönemde en çok otomobil satan markanın Renault olduğunu görüyoruz. Fransız üretici, 15 bin 759 adet otomobil satışıyla ilk çeyreğin lideri. Onu 11 bin 925 adetle takip eden marka ise Volkswagen. İlk çeyrekte en çok otomobil satışı yapan ilk 10 marka şöyle:
|Marka
|Ocak-Mart dönemi satış
|Renault
|15.759 adet
|Volkswagen
|11.925 adet
|Fiat
|10.671 adet
|Toyota
|7.888 adet
|Peugeot
|6.318 adet
|Dacia
|5.357 adet
|Opel
|5.048 adet
|Hyundai
|4.900 adet
|Honda
|3.847 adet
|Ford
|3.791 adet
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