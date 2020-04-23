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    Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı

    İtalyan otomobil devi Alfa Romeo yeni küçük crossover modelini yıl sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. Tonale'nin üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı
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    Alfa Romeo yeni küçük crossover modelinin ön gösterimini geçen yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilediği Tonale konseptiyle yapmıştı.

    İtalyan şirket Tonale'ye yönelik planları konusunda konusunda oldukça sessiz kaldı ancak gelen haberler aracın yıl sonuna doğru piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross"

    Car and Driver adlı internet sitesinin haberine göre Alfa Romeo Tonale önümüzdeki aylarda 35.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Elbette bu planlar koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenebilir.

    Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı
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    Üretim versiyonu konsepte çok yakın

    Tonale, Alfa Romeo’nun ilk hibrit modeli olacak. Bununla birlikte aracın fişli hibrit (plug-in hybrid) versiyonu da olabilir.

    Jeep Compass ve Renegade ile aynı platformu paylaşacak Alfa Romeo Tonale, Audi Q3, BMW X1 ve Mercedes-Benz GLA gibi diğer küçük lüks crossover'lara rakip olacak.

    Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı
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    Geçen yılın sonlarında, Tonale'nin üretim versiyona ait birkaç fotoğraf internete sızdırılmıştı. Üretim versiyonunun konseptle neredeyse aynı görünmesi beklentileri yükseltti.



    https://www.caranddriver.com/news/a32191435/alfa-romeo-tonale-confirmed-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 54 dk.
    Konsepti görüp âşık oldum, 159'un daha modern crossover hali gibi konsept, sonra çıkmış halinin farlarını görüp soğudum...
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 1 sa.
    çizimdeki farlar efsane olmuş
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 sa.
    Kastırmaya gerek yok; kötü.
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