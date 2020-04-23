Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı

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Alfa Romeo yeni küçük crossover modelinin ön gösterimini geçen yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilediği Tonale konseptiyle yapmıştı.

İtalyan şirket Tonale'ye yönelik planları konusunda konusunda oldukça sessiz kaldı ancak gelen haberler aracın yıl sonuna doğru piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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Car and Driver adlı internet sitesinin haberine göre Alfa Romeo Tonale önümüzdeki aylarda 35.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Elbette bu planlar koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenebilir.

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Üretim versiyonu konsepte çok yakın

Tonale, Alfa Romeo’nun ilk hibrit modeli olacak. Bununla birlikte aracın fişli hibrit (plug-in hybrid) versiyonu da olabilir.

Jeep Compass ve Renegade ile aynı platformu paylaşacak Alfa Romeo Tonale, Audi Q3, BMW X1 ve Mercedes-Benz GLA gibi diğer küçük lüks crossover'lara rakip olacak.

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Geçen yılın sonlarında, Tonale'nin üretim versiyona ait birkaç fotoğraf internete sızdırılmıştı. Üretim versiyonunun konseptle neredeyse aynı görünmesi beklentileri yükseltti.

https://www.caranddriver.com/news/a32191435/alfa-romeo-tonale-confirmed-2021

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