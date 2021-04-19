Alfred Molina yeni Spider-Man filminin, eski Spider-Man 2'nin devamı olacağını söyledi

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Bildiğiniz gibi Disney ve Sony iş birliği ile şu anda bir Spider-Man film serisi bulunuyor. Bu serinin üçüncü filminin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda bitti ancak filmin oyuncularından Alfred Molina enteresan açıklamalar yaptı.

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Birçok izleyicinin en sevdiği Spider-Man filmi olan 2004 yapımı Spider-Man 2'de Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina, Disney'in yeni Spider-Man filminde de yine aynı rol ile bulunacak. Geçtiğimiz günlerde de kendisi film ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Spider-Man 2'yi izleyenlerin de bileceği gibi filmin sonunda Doctor Octopus ölüyordu. Bu filmde bulunması bu yüzden ekstra ilgi çekici bir durum. Alfred Molina'nın dediğine göre bu evrende hiçbir karakter tam olarak ölmüyor. Ayrıca kendisi bu filmin Doctor Octopus hikayesinin Spider-Man 2'de biten yerin hemen sonrasını anlattığını söyledi.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx ve Alfred Molina resmi olarak onaylandı.

https://www.ign.com/articles/spider-man-no-way-home-alfred-molina-talks-about-his-return-as-doctor-octopus

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