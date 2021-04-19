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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alfred Molina yeni Spider-Man filminin, eski Spider-Man 2'nin devamı olacağını söyledi

    Çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanana Spider-Man: No Way Home'a dair bazı ilginç gelişmeler oldu. Eski Spider-Man 2 filmindeki Doctor Octopus, enteresan açıklamalar yaptı.
    19 Nisan 2021, 23:00 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Alfred Molina yeni Spider-Man filminin, eski Spider-Man 2'nin devamı olacağını söyledi
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    Bildiğiniz gibi Disney ve Sony iş birliği ile şu anda bir Spider-Man film serisi bulunuyor. Bu serinin üçüncü filminin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda bitti ancak filmin oyuncularından Alfred Molina enteresan açıklamalar yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spider-Man 2'deki Doctor Octopus, Tom Holland'ın başrolü olduğu Spider-Man 3'te yer alabilir

    Ayrıca Bkz. "Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor"

    Birçok izleyicinin en sevdiği Spider-Man filmi olan 2004 yapımı Spider-Man 2'de Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina, Disney'in yeni Spider-Man filminde de yine aynı rol ile bulunacak. Geçtiğimiz günlerde de kendisi film ile ilgili bir açıklamada bulundu.

    Spider-Man 2'yi izleyenlerin de bileceği gibi filmin sonunda Doctor Octopus ölüyordu. Bu filmde bulunması bu yüzden ekstra ilgi çekici bir durum. Alfred Molina'nın dediğine göre bu evrende hiçbir karakter tam olarak ölmüyor. Ayrıca kendisi bu filmin Doctor Octopus hikayesinin Spider-Man 2'de biten yerin hemen sonrasını anlattığını söyledi.

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict CumberbatchTobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx ve Alfred Molina resmi olarak onaylandı. 



    https://www.ign.com/articles/spider-man-no-way-home-alfred-molina-talks-about-his-return-as-doctor-octopus
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 8 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 8 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 10 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 19 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 22 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kadroya bak şampiyonlar ligi
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    Moueson 55 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En heyecanla beklediğim film
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tobey varsa izlenir hafif heycanlandım
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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kadroya bak şampiyonlar ligi
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya şu film sonynin animasyon filminin kopyası olacak işte....
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paralel evren olayi tam bir sacmalik
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