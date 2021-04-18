Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor

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Disney’in Fox’u satın alarak X-Men ve Fantastik Dörtlü’nün yayın haklarını satın almasının ardından stüdyonun karakterleri Marvel Sinematik Evreni’ne nasıl ekleyeceği büyük bir merak konusu. Karakterler arasında en merak edilen ise Wolverine.

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That Hashtag Show’un kendi kaynaklarından öğrendiğine göre şu anda Disney bir Wolverine dizisi üzerinde çalışıyor. Dizi antoloji türünde olacak ve her bölüm Wolverine’in uzun yaşamındaki farklı bir olay anlatılacak. Bu dizi karakterin Marvel Sinematik Evreni’ne dahil edilmesini kolaylaştıracak ve hikayelerde boşluk kalmamasını sağlayacak. Ancak bunun yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Disney’in bu karakterleri nasıl evrene ekleyeceği büyük merak konusu. En büyük teori Endgame’de kapısını açtıkları paralel evren üzerine. Bunun dışındaki neredeyse tüm diğer teoriler bariz mantık hatalarına sahip. Özellikle Wolverine’in 1800’lü yıllardan bu yana yaşıyor olması birçok teoriyi çürütüyor. Bu yüzden Disney’in cidden çok net bir yol bulması gerekiyor.

Wolverine karakterini bugüne kadar Hugh Jackman canlandırmıştı ancak o da rolü bıraktı. Disney karakter için hangi oyuncuyu seçecek büyük merak konusu.

https://www.cbr.com/wolverine-anthology-show-disney-plus/

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