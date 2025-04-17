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    Anlık Bildirim

    The Sandman'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi; Yayın tarihi belli oldu

    Netflix'in sevilen dizilerinden The Sandman, üç yıl sonra ekranlara dönüyor. Merakla beklenen 2. sezondan ilk fragman yayınlanırken, dizinin ekranlara döneceği tarih de açıklandı.
    The Sandman 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Neil Gaiman'ın aynı adlı kült çizgi-romanından uyarlanan The Sandman, 2022 yılında dizi uyarlaması ile izleyici karşısına çıktı ve Netflix'in en sevilen dizilerinden birine dönüştü. İzlenme rakamları da gayet iyi olan dizi kısa süre sonra 2. sezon onayı da aldı almasına ama o 2. sezonu izlemek için üç yıl beklememiz gerekti. Neyse ki bu bekleyiş yakında sona erecek.

    Bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaşan Netflix, bununla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarihi de duyurdu. The Sandman'in uzun süredir beklenen 2. sezonu, 3 Temmuz'da başlayacak. Netflix 2. sezonu iki kısım hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 3 Temmuz'da yayınlanırken, ikinci kısım 24 Temmuz'da ekrana gelecek.

    The Sandman 2. Sezonuyla Final Yapacak

    Temmuz ayında ekrana gelecek olan 2. sezon, aynı zamanda The Sandman'in son sezonu olacak. Bir yandan prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar, diper yandan Neil Gaiman'ın cinsel saldırı ile suçlanamsı derken, The Sandman Netflix için sorunlu bir projeye dönüştü. Nitekim geçtiğimiz yapılan açıklamayla dizinin 2. sezonla final yapacağı duyuruldu. Dizi hayranların umduğundan çok daha kısa sürecek ama en azından iptal kararı önceden verildiği için hikâye bir finale bağlanabilecek.

    The Sandman, rüya alemini yöneten güçlü bir varlık olan Rüya’nın (Morpheus) yüzyıllar süren esaretten kurtulup kendi âlemine geri dönmesiyle başlıyor. Tutsaklığı sırasında çöken düzeni yeniden inşa etmeye çalışan Rüya, bunun için kaybettiği tılsımlarını geri toplamalıdır. Ne var ki bu yolculuğu sırasında Rüya'yı pek çok zorlu beklemektedir.

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