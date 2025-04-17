The Sandman'in 2. sezonundan beklenen fragman geldi; Yayın tarihi belli oldu

Bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaşan Netflix, bununla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarihi de duyurdu. The Sandman'in uzun süredir beklenen 2. sezonu, 3 Temmuz'da başlayacak. Netflix 2. sezonu iki kısım hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 3 Temmuz'da yayınlanırken, ikinci kısım 24 Temmuz'da ekrana gelecek.
The Sandman 2. Sezonuyla Final Yapacak
Temmuz ayında ekrana gelecek olan 2. sezon, aynı zamanda The Sandman'in son sezonu olacak. Bir yandan prodüksiyon aşamasında yaşanan sorunlar, diper yandan Neil Gaiman'ın cinsel saldırı ile suçlanamsı derken, The Sandman Netflix için sorunlu bir projeye dönüştü. Nitekim geçtiğimiz yapılan açıklamayla dizinin 2. sezonla final yapacağı duyuruldu. Dizi hayranların umduğundan çok daha kısa sürecek ama en azından iptal kararı önceden verildiği için hikâye bir finale bağlanabilecek.
The Sandman, rüya alemini yöneten güçlü bir varlık olan Rüya’nın (Morpheus) yüzyıllar süren esaretten kurtulup kendi âlemine geri dönmesiyle başlıyor. Tutsaklığı sırasında çöken düzeni yeniden inşa etmeye çalışan Rüya, bunun için kaybettiği tılsımlarını geri toplamalıdır. Ne var ki bu yolculuğu sırasında Rüya'yı pek çok zorlu beklemektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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