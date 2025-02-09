Spider Man 2, PC'de ilk büyük güncellemesini aldı

Marvel's Spider Man 2 geliştiricileri yakın zamanda PC'de v1.205.0.0 güncellemesini yayınladı. Oyun ve kullanıcı arayüzü gibi birçok alanda düzeltmeler mevcut. Son yama, sık sık yaşanan çökmelere, kullanıcı arayüzü eksikliklerine ve görsel hatalara odaklanıyor. Yeni güncelleme, oyuncuların geri bildirimlerine ve raporlarına dayalı birkaç çökme sorunu için düzeltmenin yanı sıra ekran görüntüsüyle çökme raporu alınmasını mümkün kılıyor.
Ayrıca oyuncuların ilerlemelerini kaybetmelerini önlemek için hikayedeki önemli noktalarda otomatik kaydetme noktasının yedeğini otomatik olarak oluşturan bir özellik eklendi. Arayüzde yapılan çeşitli ince ayarlar arasında, en önemlileri Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX için menü geçişleri ve New Game+'ı başlatmanın daha basit bir yolu yer alıyor. Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle ilişkili olanlar da dahil bir dizi farklı ışın izleme sorunu da çözüldü.
Marvel's Spider-Man 2 Patch 1 (1.205.0.0 sürüm notları)
- Oyuncu geri bildirimlerine ve çökme raporlama sistemimizden gelen verilere dayalı çeşitli çökme sorunu düzeltmeleri
- Ekran görüntüsü desteğiyle çökme raporlamasında iyileştirmeler
- Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX'i artık Ayarlar - Oyun - Kamera üzerinden açılıp kapatılabiliyor
- New Game+ başlatmayı kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri
- Otomatik kaydetme yedekleri
- Manuel yükleme/kaydetme menüsüne fare kaydırma eklendi
- Kullanıcı arayüzünde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
- Işın izleme ile ilgili çeşitli hata düzeltmeleri
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.