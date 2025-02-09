Spider Man 2, PC'de ilk büyük güncellemesini aldı

Tam Boyutta Gör Marvel's Spider-Man 2, PC’ye sorunlu giriş yaptı. Steam’de çökme sorunu ve çeşitli hatalarla karşılaştıklarını söyleyen çok sayıda oyuncu var. Insomniac Games ve Nixxes Software'deki geliştiriciler, birkaç düzeltme yayınlamış olsa da, oyunun ilk yaması yeni yayınlandı. Güncelleme, oyuncuların karşılaştığı sorunlardan çoğunu düzeltiyor.

Marvel's Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. önce eklendi

Marvel's Spider Man 2 geliştiricileri yakın zamanda PC'de v1.205.0.0 güncellemesini yayınladı. Oyun ve kullanıcı arayüzü gibi birçok alanda düzeltmeler mevcut. Son yama, sık sık yaşanan çökmelere, kullanıcı arayüzü eksikliklerine ve görsel hatalara odaklanıyor. Yeni güncelleme, oyuncuların geri bildirimlerine ve raporlarına dayalı birkaç çökme sorunu için düzeltmenin yanı sıra ekran görüntüsüyle çökme raporu alınmasını mümkün kılıyor.

Ayrıca oyuncuların ilerlemelerini kaybetmelerini önlemek için hikayedeki önemli noktalarda otomatik kaydetme noktasının yedeğini otomatik olarak oluşturan bir özellik eklendi. Arayüzde yapılan çeşitli ince ayarlar arasında, en önemlileri Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX için menü geçişleri ve New Game+'ı başlatmanın daha basit bir yolu yer alıyor. Nvidia'nın DLSS teknolojisiyle ilişkili olanlar da dahil bir dizi farklı ışın izleme sorunu da çözüldü.

Marvel's Spider-Man 2 Patch 1 (1.205.0.0 sürüm notları)

Oyuncu geri bildirimlerine ve çökme raporlama sistemimizden gelen verilere dayalı çeşitli çökme sorunu düzeltmeleri

Ekran görüntüsü desteğiyle çökme raporlamasında iyileştirmeler

Film Tarzı Animasyon ve Çizgi Roman SFX'i artık Ayarlar - Oyun - Kamera üzerinden açılıp kapatılabiliyor

New Game+ başlatmayı kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri

Otomatik kaydetme yedekleri

Manuel yükleme/kaydetme menüsüne fare kaydırma eklendi

Kullanıcı arayüzünde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri

Işın izleme ile ilgili çeşitli hata düzeltmeleri

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Spider-Man 2 PC sürümü ilk büyük güncellemesini aldı