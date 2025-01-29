Çinliler çıldırdı: Şimdi de Alibaba kendi yapay zekâ modelini ücretsiz kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör ABD’li teknoloji devlerinin bilançolarını açıklamaya başladığı bir dönemde sürpriz bir şekilde DeepSeek modelini daha düşük maliyetlerle kullanıma sunan Çin, borsalardan 1 trilyon doların buhar olmasına sebep olmuştu. Henüz DeepSeek şokunu atlatamadan bu kez Alibaba kendi sohbet robotunu kullanıma sundu.

Alibaba Qwen nedir?

Alibaba tarafından uzun süredir geliştirilen Qwen dil modeli, Qwen2.5VL sürümü ile birlikte web uygulaması olarak erişime açıldı. Qwen pek çok görev için optimize edilmiş ve bunun önemli bir kısmını ücretsiz olarak sunuyor.

DeepSeek artık görsel de oluşturuyor 1 gün önce eklendi

Qwen tarafından yerine getirilen görevler arasında metin üretimi, resim ya da video analizi, dil anlama, dil eğitimi, kod yazma ve matematiksel problemleri çözme yanında ChatGPT’nin Operator modeli gibi bir bilgisayarı kontrol etmek için görevler de üstlenebiliyor.

Qwen2.5-Plus, Qwen2.5-14B-Instruct-1M, Qwen2.5-Turbo ve Qwen2.5-72B-Instruct gibi modeller kolay veya karmaşık görevlere yönelik olarak seçilebiliyor. Qwen ekibi tarafından yapılan benchmark testlerinde GPT-4o, Google Gemini 2.0 Flash gibi modellere göre vido anlama, matematik, doküman analizi ve soru-cevap sekanslarında daha iyi performans elde edilmiş.

Qwen Chat uygulaması, https://chat.qwenlm.ai/ ve Hugging Face platformundan indirilebilen yapay zekâ modeli DeepSeek modelinde olduğu gibi Çin devletinin sansür uyguladığı konularda kullanıcılara herhangi bir çıktı vermiyor.

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