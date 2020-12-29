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    Alibaba’nın büyümesine Çin engeli

    Çin düzenleme kurumları Alipay ödeme sisteminin bir finans şirketi gibi davranarak kredi ilişkisi içerisine girmesini istemiyor. Alibaba şirketine bununla ilgili uyarı yapıldı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alibaba’nın büyümesine Çin engeli
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    Yabancı kaynaklı unsurların ülkesindeki hareketlerini sürekli kontrol altında tutmasıyla bilinen Çin bu kez trilyon dolarlık hacme sahip Alibaba grubuna kafayı takmış durumda. Alibaba’nın büyümesi istenmiyor.

    Alipay tartışmaların odağında

    Aslında Alibaba holdinginin sıkıntıları biraz daha Alipay tarafında yoğunlaşıyor. Hayatına mobil ödeme sistemi olarak başlayan Alipay ticaret platformunun da etkisiyle kısa sürede Çin’in en büyük ödeme platformu haline geldi.

    Ayrıca Bkz. "Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım"

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    Jack Ma sadece ödeme platformu olmak istemiyordu. Bu bakımdan birikim platformu, borçlanma, sigorta ve sağlık yönetim servisleri gibi farklı alanlara yayıldı. Yine kısa sürede bu alanlarda da çok önemli bir güç haline geldi.

    Haliyle Alibaba grubunun tek başına bu denli büyümesi sektör rakiplerini ve özellikle bankaları rahatsız etti. Bir süredir Çin’in önemli bankaları Alibaba’nın kanunsuz olarak para saçtığı iddiasıyla düzenleme kurumlarına şikayette bulunuyordu.

    Alibaba’nın büyümesine Çin engeli

    Nihayet Çinli düzenleyici kurumlardan beklenen hamle geldi. Otoriteler Ant Group olarak faaliyet gösteren finans koluna uyarı gönderdi ve çekirdek yapısına yani ödeme platformuna geri dönmesini istedi.

    Jack Ma yaptığı açıklamada tüketici haklarını korumak ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek adına yetkili kurumlarla iş birliği yapacaklarını, sorun oluşturan konuların giderilmesine çalışacaklarını belirtti. Gelen bilgilere göre finansal bölümler bir şirkette toplanarak bankacılık düzenlemelerine tabi olunacak.

    Jack Ma ile ilgili yapılan hamleler ilk değil. Geçtiğimiz ay Ant grubunun borsaya açılma hamlesi engellenmişti. Ayrıca internet devinin tekel oluşturma suçlamasından bir soruşturması da devam ediyor.



    https://www.engadget.com/china-regulator-ant-group-jack-ma-055841293.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bununla alakası yok. Alibaba'nın sahibi Jack Ma, Çin Başkanı Xi Jinpeng'i eleştirdi o yüzden bir anda işler çığrından çıktı. Zaten ANT Group halka arzı bu yüzden durmuştu. Ren Zhiqiang gibi uyarı aldı ama anlaşılan Jack Ma şansını zorluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    homebird (Bilen BİLİR) 33 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Buradan şunu anlıyoruz. Paranın gücü çok cok artınca bir yerden sonra güç zehirlenmesi yaşanıyor. Çin gibi bir ülkede devlet başkanını eleştirmenin başka bir açıklaması olamaz. Aynı durumu Dünya sermayesi için de söyleyebiliriz aslında. Küresel kapital güçler; Dünyayı, hatta üzerindekilerin tamamını kendi malı gibi görüyor. Siyaseti şekillendirerek egemenlik kurmaya çalışıyor.
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    homebird (Bilen BİLİR) 49 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eyyy Alibaba! Yok öyle kafana göre büyümek. Liberal ekonomi dediysek o kadar da değil. Amerika mı zannettin burayı? Façanı bozarım akılı ol.
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