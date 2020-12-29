Alibaba’nın büyümesine Çin engeli

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Yabancı kaynaklı unsurların ülkesindeki hareketlerini sürekli kontrol altında tutmasıyla bilinen Çin bu kez trilyon dolarlık hacme sahip Alibaba grubuna kafayı takmış durumda. Alibaba’nın büyümesi istenmiyor.

Alipay tartışmaların odağında

Aslında Alibaba holdinginin sıkıntıları biraz daha Alipay tarafında yoğunlaşıyor. Hayatına mobil ödeme sistemi olarak başlayan Alipay ticaret platformunun da etkisiyle kısa sürede Çin’in en büyük ödeme platformu haline geldi.

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Jack Ma sadece ödeme platformu olmak istemiyordu. Bu bakımdan birikim platformu, borçlanma, sigorta ve sağlık yönetim servisleri gibi farklı alanlara yayıldı. Yine kısa sürede bu alanlarda da çok önemli bir güç haline geldi.

Haliyle Alibaba grubunun tek başına bu denli büyümesi sektör rakiplerini ve özellikle bankaları rahatsız etti. Bir süredir Çin’in önemli bankaları Alibaba’nın kanunsuz olarak para saçtığı iddiasıyla düzenleme kurumlarına şikayette bulunuyordu.

Nihayet Çinli düzenleyici kurumlardan beklenen hamle geldi. Otoriteler Ant Group olarak faaliyet gösteren finans koluna uyarı gönderdi ve çekirdek yapısına yani ödeme platformuna geri dönmesini istedi.

Jack Ma yaptığı açıklamada tüketici haklarını korumak ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek adına yetkili kurumlarla iş birliği yapacaklarını, sorun oluşturan konuların giderilmesine çalışacaklarını belirtti. Gelen bilgilere göre finansal bölümler bir şirkette toplanarak bankacılık düzenlemelerine tabi olunacak.

Jack Ma ile ilgili yapılan hamleler ilk değil. Geçtiğimiz ay Ant grubunun borsaya açılma hamlesi engellenmişti. Ayrıca internet devinin tekel oluşturma suçlamasından bir soruşturması da devam ediyor.

https://www.engadget.com/china-regulator-ant-group-jack-ma-055841293.html

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