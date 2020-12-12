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    Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım

    Onnect adındaki nesne eşleştirme oyunu; Rollic Games tarafından 6 milyon dolara satın alındı. Firma oyunda büyük bir gelecek potansiyeli olduğunu ifade ediyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım
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    Faaliyetlerini Zynga çatısı altında devam ettiren başarılı oyun yayıncılarımızdan Rollic Games; yerli oyun stüdyoları arasındaki en büyük satın alımlarından birisine imza atıyor. Konu yine yerli bir girişim.

    Onnect neler sunuyor?

    2018 yılında kurulan Rollic Games hyper-casual olarak adlandırılan ve fazla emek gerektirmeden basit ekran hareketleriyle oynanan oyunlarıyla kısa sürede tanındı. Dünya çapında 400 milyon indirme rakamına ulaşan Rollic Games; yaz ortalarında Zynga tarafından 168 milyon dolara satın alınmıştı.

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    Bu kez Rollic Games önemli bir satın alıma imza attı. Hali hazırda yayıncısı olduğu Onnect adlı oyunu 6 milyon dolar karşılığında CHEF Game Studio ekibinden satın aldı. Duruma göre ilerleyen yıllarda 1 milyon dolar daha ödeme yapılabilecek.

    Ankara kaynaklı CHEF Game Studio ekibinin Onnect oyununa bu derece paha biçilmesi dikkat çekici. Onnect de hyper-casual bir oyun ve tanıdığımız iki nesneyi en fazla 3 yolla bir birine birleştirme mantığına dayanıyor.

    Farklı olarak karolar mevcut ve karolar birbirine bitişik. Birleştirme yaparken yolu kesen başka bir karo olmaması gerekiyor. Resimler her bölümde arttığı ve farklı temaya büründüğü için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunu belirli bir süre içerisinde yapmak gerekiyor. Rollic Games oyunu daha da iyi hale getireceğini belirtiyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yerli girişim diye başlık atılmış ama bu yerli denen girişim kendisini zynga ya satmıştır malesef gözümde bir yerliliği kalmamıştır.
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merak ettiğim bir konu var reklamlarını nasıl yapıyorlar acaba, çünkü 400 milyon indirmeyi normal yükleyip alması mümkün gelmiyor bana.
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