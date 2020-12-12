Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım

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Faaliyetlerini Zynga çatısı altında devam ettiren başarılı oyun yayıncılarımızdan Rollic Games; yerli oyun stüdyoları arasındaki en büyük satın alımlarından birisine imza atıyor. Konu yine yerli bir girişim.

Onnect neler sunuyor?

2018 yılında kurulan Rollic Games hyper-casual olarak adlandırılan ve fazla emek gerektirmeden basit ekran hareketleriyle oynanan oyunlarıyla kısa sürede tanındı. Dünya çapında 400 milyon indirme rakamına ulaşan Rollic Games; yaz ortalarında Zynga tarafından 168 milyon dolara satın alınmıştı.

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Bu kez Rollic Games önemli bir satın alıma imza attı. Hali hazırda yayıncısı olduğu Onnect adlı oyunu 6 milyon dolar karşılığında CHEF Game Studio ekibinden satın aldı. Duruma göre ilerleyen yıllarda 1 milyon dolar daha ödeme yapılabilecek.

Ankara kaynaklı CHEF Game Studio ekibinin Onnect oyununa bu derece paha biçilmesi dikkat çekici. Onnect de hyper-casual bir oyun ve tanıdığımız iki nesneyi en fazla 3 yolla bir birine birleştirme mantığına dayanıyor.

Farklı olarak karolar mevcut ve karolar birbirine bitişik. Birleştirme yaparken yolu kesen başka bir karo olmaması gerekiyor. Resimler her bölümde arttığı ve farklı temaya büründüğü için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunu belirli bir süre içerisinde yapmak gerekiyor. Rollic Games oyunu daha da iyi hale getireceğini belirtiyor.

Onnect - Eşleştirme Oyunu Rollic Games Masa Oyunları Ücretsiz 43M

Onnect - Eşleştirme Oyunu Rollic Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi Oyunlar Ücretsiz 353.1 MB

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