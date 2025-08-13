Giriş
    Heyecanla beklenen Alien dizisi Alien: Earth, izleyici ile buluştu

    Bu yılın en heyecanla beklenen dizilerinden olan Alien: Earth, bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu diziye dair ilk yorumlar oldukça olumlu.

    Alien dizisi Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen dizilerinden biri olan Alien: Earth, bugün izleyici ile buluştu. ABD'de FX ve Hulu üzerinden yayınlanan Alien dizisi, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı pek çok ülkede ise Disney+ üzerinden izleyicilere sunuldu.

    Alien serisinden çıkan ilk dizi olan Alien: Earth, Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilerin yaratıcısı olarak tanıdığımız Noah Hawley'nin imzasını taşıyor. Alien serisinden üç filmi yöneten usta yönetmen Ridley Scott ise dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.

    Alien: Earth Eleştirmenlerden Geçer Not Almayı Başardı

    Alien: Earth, isminde yer alan "Earth" ifadesinden de anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Diziye dair ilk yorumlar oldukça olumlu. Alien: Earth'ün Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %93; MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 84.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği Alien: Earth'te Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor. Diziden yayınlanan son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

