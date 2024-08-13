Yeni Alien filmine gelen ilk yorumlar oldukça olumlu

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Alien filmi Alien: Romulus, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin gösterime girmesine daha üç gün olsa da filme dair ilk yorumlar gelmeye başladı. Basın gösterimlerine katılan eleştirmenlerden ve içerik üreticilerinden gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. Hatta bazıları bunun, serinin ikinci filmi olan Aliens'tan beri çekilmiş en iyi Alien filmi olduğunu söylüyor.

Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez'in imzasını taşıyan bu yeni film, Alien serisi için yeni bir dönem başlatıyor. Çünkü Romulus, serinin son filmi Alien: Covenant'a doğrudan bir devam filmi olarak çekilmedi. Ridley Scott'ın Prometheus ile başlatıp Covenant ile devam ettirdiği hikâyeyi geride bırakan Fede Álvarez, bunun yerine bu evrende geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor.

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Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Gösterime Girecek

Gelen ilk yorumlar, Alien: Romulu'un bilim-kurgudan ziyade korku tarafına ağırlık verdiğini söylüyor ki zaten filmden yayınlanan fragmanlar da buna işaret ediyordu. Ancak yorumlara bakılırsa Romulus sadece korku unsurlarıyla değil, aksiyon tarafıyla da epey iddialı. Filmin hem ilk Alien filminden, hem de James Cameron imzalı devam filminden, yani Aliens'tan izler taşıdığı söyleniyor. Hatırlarsanız James Cameron'ın Aliens'ı, ilk filme kıyasla çok daha aksiyon odaklı bir yapımdı. Görünen o ki Romulus bu ikisini harmanlamaya çalışıyor.

Öte yandan gelen ilk yorumlar arasında sık sık tekrarlanan bir diğer konu da filmin etkileyici ana karakteri. Cailee Spaeny'nin hayat verdiği Rain karakteri, orijinal serideki Ripley'e benzetilirken, Spaeny'nin performansından da övgüyle söz ediliyor.

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