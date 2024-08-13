Yeni Alien filmine gelen ilk yorumlar oldukça olumlu

Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez'in imzasını taşıyan bu yeni film, Alien serisi için yeni bir dönem başlatıyor. Çünkü Romulus, serinin son filmi Alien: Covenant'a doğrudan bir devam filmi olarak çekilmedi. Ridley Scott'ın Prometheus ile başlatıp Covenant ile devam ettirdiği hikâyeyi geride bırakan Fede Álvarez, bunun yerine bu evrende geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor.
Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Gösterime Girecek
Gelen ilk yorumlar, Alien: Romulu'un bilim-kurgudan ziyade korku tarafına ağırlık verdiğini söylüyor ki zaten filmden yayınlanan fragmanlar da buna işaret ediyordu. Ancak yorumlara bakılırsa Romulus sadece korku unsurlarıyla değil, aksiyon tarafıyla da epey iddialı. Filmin hem ilk Alien filminden, hem de James Cameron imzalı devam filminden, yani Aliens'tan izler taşıdığı söyleniyor. Hatırlarsanız James Cameron'ın Aliens'ı, ilk filme kıyasla çok daha aksiyon odaklı bir yapımdı. Görünen o ki Romulus bu ikisini harmanlamaya çalışıyor.
Öte yandan gelen ilk yorumlar arasında sık sık tekrarlanan bir diğer konu da filmin etkileyici ana karakteri. Cailee Spaeny'nin hayat verdiği Rain karakteri, orijinal serideki Ripley'e benzetilirken, Spaeny'nin performansından da övgüyle söz ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.