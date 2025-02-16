Yeni Alien filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir

Alien: Romulus'un yakaladığı bu başarı, devam filminin önünü açtı. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa bu devam filmi için öyle yıllarca beklememiz de gerekmeyecek.
Fede Alvarez: Alien: Romulus'un Devam Filmini Bu Yıl Çekmeyi Planlıyorum
Hiç zaman kaybetmeden Alien: Romulus'un devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan Fede Alvarez, şu anda senaryoyu yazmakta olduğunu ve işler planlandığı gibi giderse bu yıl bitmeden çekimlere başlamak istediğini açıkladı.
Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceği devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen bir söylentiye göre Fede Alvarez, bu filmde orijinal serinin ana karakteri olan Ellen Ripley'e de yer vermek istiyor. Son dönemde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan gençleştirme teknolojisi, Ripley'in yeniden genç hâliyle karşımıza çıkmasına olanak sağlayabilir. Tabii bu şimdilik bir söylentiden ibaret.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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