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    Anlık Bildirim

    Yeni Alien filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir

    Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan Alien: Romulus'un devam filmi geliyor. Hazırlıklarına şimdiden başlanan yeni Alien filmi, beklenenden de daha hızlı şekilleniyor. 
    Alien: Romulus Tam Boyutta Gör
    Alien serisi, geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile beyaz perdeye geri döndü. Bu kez Ridley Scott yerine Fede Alvarez'in yönettiği Romulus, bilim-kurgudan ziyade korku tarafına ağırlık vererek seriyi köklerine döndürdü. Bu değişim iyi de sonuç verdi. Alien: Romulus öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. Diğer yandan gişede de 350 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarılı oldu.

    Alien: Romulus'un yakaladığı bu başarı, devam filminin önünü açtı. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa bu devam filmi için öyle yıllarca beklememiz de gerekmeyecek.

    Fede Alvarez: Alien: Romulus'un Devam Filmini Bu Yıl Çekmeyi Planlıyorum

    Hiç zaman kaybetmeden Alien: Romulus'un devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan Fede Alvarez, şu anda senaryoyu yazmakta olduğunu ve işler planlandığı gibi giderse bu yıl bitmeden çekimlere başlamak istediğini açıkladı.

    Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceği devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen bir söylentiye göre Fede Alvarez, bu filmde orijinal serinin ana karakteri olan Ellen Ripley'e de yer vermek istiyor. Son dönemde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan gençleştirme teknolojisi, Ripley'in yeniden genç hâliyle karşımıza çıkmasına olanak sağlayabilir. Tabii bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

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    TheJudgé 5 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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