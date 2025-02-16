Yeni Alien filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Alien serisi, geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile beyaz perdeye geri döndü. Bu kez Ridley Scott yerine Fede Alvarez'in yönettiği Romulus, bilim-kurgudan ziyade korku tarafına ağırlık vererek seriyi köklerine döndürdü. Bu değişim iyi de sonuç verdi. Alien: Romulus öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. Diğer yandan gişede de 350 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarılı oldu.

Alien: Romulus'un yakaladığı bu başarı, devam filminin önünü açtı. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa bu devam filmi için öyle yıllarca beklememiz de gerekmeyecek.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-28 Şubat 2025 1 gün önce eklendi

Fede Alvarez: Alien: Romulus'un Devam Filmini Bu Yıl Çekmeyi Planlıyorum

Hiç zaman kaybetmeden Alien: Romulus'un devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan Fede Alvarez, şu anda senaryoyu yazmakta olduğunu ve işler planlandığı gibi giderse bu yıl bitmeden çekimlere başlamak istediğini açıkladı.

Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın ilk filmdeki rolleriyle geri döneceği devam filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen bir söylentiye göre Fede Alvarez, bu filmde orijinal serinin ana karakteri olan Ellen Ripley'e de yer vermek istiyor. Son dönemde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan gençleştirme teknolojisi, Ripley'in yeniden genç hâliyle karşımıza çıkmasına olanak sağlayabilir. Tabii bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

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Yeni Alien filminin çekimlerine bu yıl başlanabilir