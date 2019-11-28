Alipay ülkemiz pazarına giriyor

Alibaba’nın dijital ödeme platformu olan ve özellikle Çin’de yoğun bir kullanım alanı bulan Alipay ülkemizde de faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Alibaba resmi şirketini kurmuş durumda.

İlk adımlar atıldı

Uzun süre resmi olarak ülkemizde faaliyet göstereceği iddiaları gündeme gelen Alibaba sonrasında Trendyol’u satın alarak dolaylı da olsa giriş yapmıştı. Alipay girişimi ise firmanın doğrudan bir hareketi olacak.

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Sektörden gelen bilgilere göre Alibaba uzun onay süreçlerine girerek zaman kaybetmek istemiyor. Bu bakımdan ülkemizde faaliyet gösteren orta veya küçük ölçekli bir mobil ödeme firmasını satın alarak doğrudan işlemlere başlamış olacak.

Şimdilik net bir isim yok ancak Alibaba’nın birkaç firma ile görüşme masasında olduğu ifade ediliyor. Sürecin takibi ve denetleme için de bir danışman firması ile ortaklık kurulmuş durumda. Yakın dönemde bir sonuç alınması bekleniyor.

Global pazarda dijital ödeme sistemleri oldukça geniş bir kitleye sahip olmasına rağmen ülkemizde halen yaygın bir kullanım alışkanlığı yakalamış değil. Genelde tüketiciler fiziksel mağazalar olsun internet mağazaları olsun kredi kartı veya ön ödemeli kartlar ile alışverişlerini tamamlıyor. Yine de Alipay yeni bir rüzgâr yakalayabilir.

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