Asus uzun zaman sonra ilk RGB olmayan ROG Strix ürününü duyurdu

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Bugün kasasında bir aydınlatma ahengi yakalamak isteyenler için kablolardan güç kaynaklarına kadar hemen tüm bileşenlerde RGB özelliği olduğunu görüyoruz. Hatta artık RGB aydınlatmalı maket RAM bellekler bile mevcut. Asus ise yeni ürününde aydınlatma tercihi kullanmamış.

Asus ROG Strix Riser özellikleri

Asus ROG Strix Riser adındaki PCIe kablosuz seri içerisinde uzun zamandır piyasaya sürülen ilk RGB aydınlatmasız ürün olarak dikkat çekiyor. ROG Strix Riser kablosu daha çok ROG markalı oyuncu anakartları için geliştirilmiş.

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Kablonun PCIe x16 slotunun olduğu kısmı metal bir plaka ile desteklenmiş. Safe Slot adı verilen bu kısım geleneksel plastik kaplamalara göre 1.8 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Safe Slot genel olarak ROG marka anakartlarda yer alıyor.

as 240 mm x 127 mm x 10 mm ölçülere sahip olan kablonun 18-20cm uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Asus ROG Strix Riser kablosu için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/261559/asus-intros-rog-strix-pcie-riser-cable