Alman bankaları 2020'de kripto varlıklarına izin verecek

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Bilindiği gibi, bankaların kripto varlıklarına doğrudan erişim sağlamaları yasaklanmıştı. Yerel Handselblatt gazetesinin yaptığı habere göre, dördüncü AB Para Aklama Yönergesi'ni uygulayacak olan yeni yasa bu durumu değiştirecek. Tasarı zaten Alman Federal Meclisi tarafından kabul edildi.

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Raporda, tasarının daha önce planlanandan daha ileri gittiğini söylüyor. Başlangıçta, bankaların kripto saklama hizmetine izin verilmeyecekti.

Danışmanlık şirketi DLC'nin başkanı Sven Hildebrandt, Handselblatt'a şunları söyledi: "Almanya kripto cenneti olma yolunda iyi durumda. Alman yasama meclisi, kripto varlıkların düzenlemesinde öncü bir rol oynuyor."

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Alman bankacılık birliği BdB de mevzuat konusunda olumluydu. “Kredi kuruluşları, müşteri varlıklarının korunmasında ve risk yönetiminde deneyimli, yatırımcıların korunmasına adanmış ve her zaman finansal denetim tarafından kontrol edilmiştir” dedi. Bu nedenle, bankalar kripto varlıklarıyla gerçekleştirilen kara para aklamayı ve terörizm finansmanını etkili bir şekilde önleyebilir.

BdB'ye göre, gelecek olan tasarı, yatırımcıların Almanya merkezli fonlar aracılığıyla kriptolara yatırım yapmalarını ve paralarını yurt dışına çıkarmak zorunda kalmayacaklarını sağlayacak.

https://www.coindesk.com/german-banks-allowed-to-sell-and-custody-crypto-assets-from-2020-report