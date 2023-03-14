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    Anlık Bildirim

    Bankalar olası İstanbul depremi için kaçış planı yapıyor

    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bankalar operasyonlarını aksatmamak adına alternatifler ararken bazıları merkezlerini dağıtmayı düşünüyor.
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    Bankalar olası İstanbul depremini tartışmaya açtı Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, ekonomi ve finans sektörü açısından da kritik öneme sahip. Görünüşe göre bankalar bu doğal riskin etkilerini küçültmek için acil durum senaryolarını tartışmaya başlamış durumda.

    Bilindiği üzere kamu bankaları dahil özel ve yabancı bankaların merkezi İstanbul’da bulunuyor. Kamu bankaları, faaliyetlerinin tamamını İstanbul Ataşehir’de sürdürmesi için geri sayıma başlarken özel bankaların neredeyse tamamının merkezi İstanbul Levent bölgesinde bulunuyor. 11 ili ciddi bir şiddetle etkileyen deprem sonrasında bankacılık sektörü bu İstanbul’da merkezileşmeyi tartışmaya açtı.

    En büyük alternatif Ankara

    Ekononim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre bir banka deprem felaketinin hemen ardından operasyonlarını İstanbul dışına yayma konusunda çalışmalara başladı. Bu bankanın adı henüz belli değil ancak amacı son derece açık: Riski yüksek İstanbul’a tüm merkez birimlerimi toplamak yerine birimleri güvenli yerlere dağıtmak. Bahsi geçen bankanın halihazırda Ankara’da yer bakmaya başladığı da belirtiliyor.

    Genel merkezlerin İstanbul’dan çıkması kolay değil

    Bankalar olası İstanbul depremini tartışmaya açtı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ankara planı tüm bankacılık sektörü tarafından doğru bulunmuyor. Farklı bir bankacılık sektörü kaynağı, bankalarının genel merkezlerinin İstanbul’dan taşınmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte halihazırda olası bir afet için acil durum merkezlerinin zaten mevcutta olduğunun altı çiziliyor.

    Ancak ilerleyen dönemlerde bazı lokasyon bazlı değişiklikler için kapı açık bırakılmış. Bankacılık sektörüne geniş bir projeksiyondan bakıldığında genel tavrın İstanbul’da merkezileşme olduğu ve bunun da devam edeceği görülüyor. Merkez Bankası dahil kamu bankaları ilgili bazı bölümlerini bir süre önce zaten Ankara’dan İstanbul’a taşımaya başlamıştı. Öte yandan sektör genelinde riski dağıtma konusunda yeni bir planlamanın gerekli olabileceği de söyleniyor. Ek olarak uzaktan çalışmanın pek mümkün olmadığı bölümler için çalışmalar yürütülüyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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