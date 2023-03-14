Bankalar olası İstanbul depremi için kaçış planı yapıyor

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında gözler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, ekonomi ve finans sektörü açısından da kritik öneme sahip. Görünüşe göre bankalar bu doğal riskin etkilerini küçültmek için acil durum senaryolarını tartışmaya başlamış durumda.

Bilindiği üzere kamu bankaları dahil özel ve yabancı bankaların merkezi İstanbul’da bulunuyor. Kamu bankaları, faaliyetlerinin tamamını İstanbul Ataşehir’de sürdürmesi için geri sayıma başlarken özel bankaların neredeyse tamamının merkezi İstanbul Levent bölgesinde bulunuyor. 11 ili ciddi bir şiddetle etkileyen deprem sonrasında bankacılık sektörü bu İstanbul’da merkezileşmeyi tartışmaya açtı.

En büyük alternatif Ankara

Ekononim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre bir banka deprem felaketinin hemen ardından operasyonlarını İstanbul dışına yayma konusunda çalışmalara başladı. Bu bankanın adı henüz belli değil ancak amacı son derece açık: Riski yüksek İstanbul’a tüm merkez birimlerimi toplamak yerine birimleri güvenli yerlere dağıtmak. Bahsi geçen bankanın halihazırda Ankara’da yer bakmaya başladığı da belirtiliyor.

Genel merkezlerin İstanbul’dan çıkması kolay değil

Tam Boyutta Gör Öte yandan Ankara planı tüm bankacılık sektörü tarafından doğru bulunmuyor. Farklı bir bankacılık sektörü kaynağı, bankalarının genel merkezlerinin İstanbul’dan taşınmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte halihazırda olası bir afet için acil durum merkezlerinin zaten mevcutta olduğunun altı çiziliyor.

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Ancak ilerleyen dönemlerde bazı lokasyon bazlı değişiklikler için kapı açık bırakılmış. Bankacılık sektörüne geniş bir projeksiyondan bakıldığında genel tavrın İstanbul’da merkezileşme olduğu ve bunun da devam edeceği görülüyor. Merkez Bankası dahil kamu bankaları ilgili bazı bölümlerini bir süre önce zaten Ankara’dan İstanbul’a taşımaya başlamıştı. Öte yandan sektör genelinde riski dağıtma konusunda yeni bir planlamanın gerekli olabileceği de söyleniyor. Ek olarak uzaktan çalışmanın pek mümkün olmadığı bölümler için çalışmalar yürütülüyor.

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Bankalar olası İstanbul depremini tartışmaya açtı