Bankalar olası İstanbul depremi için kaçış planı yapıyor

Bilindiği üzere kamu bankaları dahil özel ve yabancı bankaların merkezi İstanbul’da bulunuyor. Kamu bankaları, faaliyetlerinin tamamını İstanbul Ataşehir’de sürdürmesi için geri sayıma başlarken özel bankaların neredeyse tamamının merkezi İstanbul Levent bölgesinde bulunuyor. 11 ili ciddi bir şiddetle etkileyen deprem sonrasında bankacılık sektörü bu İstanbul’da merkezileşmeyi tartışmaya açtı.
En büyük alternatif Ankara
Ekononim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre bir banka deprem felaketinin hemen ardından operasyonlarını İstanbul dışına yayma konusunda çalışmalara başladı. Bu bankanın adı henüz belli değil ancak amacı son derece açık: Riski yüksek İstanbul’a tüm merkez birimlerimi toplamak yerine birimleri güvenli yerlere dağıtmak. Bahsi geçen bankanın halihazırda Ankara’da yer bakmaya başladığı da belirtiliyor.
Genel merkezlerin İstanbul’dan çıkması kolay değil
Ancak ilerleyen dönemlerde bazı lokasyon bazlı değişiklikler için kapı açık bırakılmış. Bankacılık sektörüne geniş bir projeksiyondan bakıldığında genel tavrın İstanbul’da merkezileşme olduğu ve bunun da devam edeceği görülüyor. Merkez Bankası dahil kamu bankaları ilgili bazı bölümlerini bir süre önce zaten Ankara’dan İstanbul’a taşımaya başlamıştı. Öte yandan sektör genelinde riski dağıtma konusunda yeni bir planlamanın gerekli olabileceği de söyleniyor. Ek olarak uzaktan çalışmanın pek mümkün olmadığı bölümler için çalışmalar yürütülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez