Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü

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Teorik olarak, Windows 10 ücretli bir lisansla sunuluyor, ancak Microsoft'un yıllardır görmezden geldiği bir boşluk sayesinde birçok kişi, işletim sisteminin lisans anahtarlarını çok ucuz fiyatlarla çevrimiçi alışveriş sitelerinde satıyorlar. Gelen bilgiler, Almanya'da bu konunun araştırılmaya başlandığını gösteriyor.

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Microsoft'un Windows 7 veya 8.1 sürümlerinin lisansına sahip olan kullanıcılar için ücretsiz Windows 10 yükseltmesi sunduğu biliniyor. Ancak bu lisansa sahip olmayan birçok kullanıcı, orjinal lisans almak yerine çevrimiçi alışveriş sitelerinde cüzzi fiyatlarla satışa sunulmuş lisans anahtarlarına yönelmiş durumdalar.

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Türkiye'de de satılıyor

Üstelik bu Windows 10 lisans anahtarları, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden eBay'de açık bir şekilde satılabiliyor. Ülkemizdeki alışveriş sitelerinde de durum farklı değil ve birçok Türk kullanıcı, başta Windows olmak üzere Office ve diğer yazılımların lisans anahtarlarını bu sitelerden cep harçlığı fiyatına satın alabiliyorlar.

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Ancak sızan yeni bir rapora göre Alman polisi bu ucuz Windows lisans anahtarlarını satın alan kullanıcıların peşine düşmüş durumda. Evlerine celp yollanan kullanıcılardan, konuyla ilgili bilgi alınmaya başladı. Bu kullanıcıların kara para aklama ve telif hakkı ihlalleri konularında suçlandıklarını belirtiliyor. Soruşturmanın diğer ülkelere sıçrayıp sıçramayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://news.softpedia.com/news/police-reportedly-going-after-windows-10-users-who-bought-cheap-keys-online-532310.shtml

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