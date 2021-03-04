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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü

    Sızan yeni bilgilere göre Alman polisi, çevrimiçi alışveriş sitelerinden ucuz fiyata Windows 10 lisans anahtarı alan kullanıcıları inceleme altına almaya başladı.
    04 Mart 2021, 13:30 (Güncellendi, 4 gün)
    16,6b
    1
    63
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    14

    Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü
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    Teorik olarak, Windows 10 ücretli bir lisansla sunuluyor, ancak Microsoft'un yıllardır görmezden geldiği bir boşluk sayesinde birçok kişi, işletim sisteminin lisans anahtarlarını çok ucuz fiyatlarla çevrimiçi alışveriş sitelerinde satıyorlar. Gelen bilgiler, Almanya'da bu konunun araştırılmaya başlandığını gösteriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi"

    Microsoft'un Windows 7 veya 8.1 sürümlerinin lisansına sahip olan kullanıcılar için ücretsiz Windows 10 yükseltmesi sunduğu biliniyor. Ancak bu lisansa sahip olmayan birçok kullanıcı, orjinal lisans almak yerine çevrimiçi alışveriş sitelerinde cüzzi fiyatlarla satışa sunulmuş lisans anahtarlarına yönelmiş durumdalar.

    Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü
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    Türkiye'de de satılıyor

    Üstelik bu Windows 10 lisans anahtarları, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden eBay'de açık bir şekilde satılabiliyor. Ülkemizdeki alışveriş sitelerinde de durum farklı değil ve birçok Türk kullanıcı, başta Windows olmak üzere Office ve diğer yazılımların lisans anahtarlarını bu sitelerden cep harçlığı fiyatına satın alabiliyorlar.

    Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü
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    Ancak sızan yeni bir rapora göre Alman polisi bu ucuz Windows lisans anahtarlarını satın alan kullanıcıların peşine düşmüş durumda. Evlerine celp yollanan kullanıcılardan, konuyla ilgili bilgi alınmaya başladı. Bu kullanıcıların kara para aklama ve telif hakkı ihlalleri konularında suçlandıklarını belirtiliyor. Soruşturmanın diğer ülkelere sıçrayıp sıçramayacağı ise şimdilik bilinmiyor.



    https://news.softpedia.com/news/police-reportedly-going-after-windows-10-users-who-bought-cheap-keys-online-532310.shtml
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Satıcının peşine de düşmüş mü ?

    Alan adam vermiş parasını almış, ne anlasın, Satıcısının peşine düşmesi lazım !
    Yanıtla +114
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    darkaura 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Microsoft işini bilir. Bu key satışlarını şimdi mi farkediyor, yada evlerde insanların crackli kullandiginin farkında değil mi. Windows'un gücü yaygın kullanımında. Ev kullanıcısı, öğrenci ve gelişmekde olan ülkelerde ucuz key satışına, cracklere bilerek göz yumuyor. Aksi bir durumda üzerine aşırı baskı kurduğu insanlar farklı linux sürümlerine yönelirse ortaya bir anda kuvvetli bir alternatif çıkabilir. Almanyada bastırıyor çünkü almanya regülasyonların kuvvetli olduğu zengin bir ülke, insanlari kacirmadan bu paraları toplayabilir ama Türkiye gibi bir ülkede aynısını yaparsa o paraları toplaması biraz zor olacağı gibi insanların topluca alternatif çözümlere yönelmesine neden olur. Özellikle ofisin çok başarılı kullanışlı alternatifleri var ama insanlar ms ofise alıştığı için farklı bir programa ikna etmesi zor, şirketleri kendi içlerinde buna adapte etmeside zor. Mevcut lisans ücretleri öğrenciler ve ev kullanıcıları için yüksek olsada şirketler için para değil ve şirketleri denetlemek lisans talep etmek kolay. ama aynisini ogrenciden isterse o parayi odeyemez, google documents kullanir, libre office kullanir, mecbur kalinca pc ye linux'la takla bile attirir, ilerde is hayatina atildigindada ayni aliskanliklari ayni tercihleri devam eder. linux'un bir surumu kendine genis kullanici tabani buldugunda daha cok yatirimci, yazilim ve oyun destegi alir, microsoft kendini bir anda arm karsisindaki intel gibi bulur. intel ayni hatayi yapti, akilli telefon piyasasini bos birakti, apple in ilk iphone'u cikartirken istedigi islemci destegini vermedi, daha sonra hatasini anladiginda milyarca dolar harcasada telefon tablet piyasasina giremedi, simdi orada yaygin kullanici tabani bulan arm yatirim ve yazilim destegi alarak pc hatta sunucu piyasasina bile tehdit haline geldi.
    Microsoft işini bilir. Bu key satışlarını şimdi mi farkediyor, yada evlerde insanların crackli kullandiginin farkında değil mi. Windows'un gücü yaygın kullanımı...
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    1 Yanıt Yanıtla +62
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    P PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede legal lisans ücretleri 1-2 bin tl düzeyinde hangi ev kullanıcısı bu parayı verip alabilecek durumda. haberdeki cuzi lisanslar bile tercih edilmiyor direk crakliyip kulanılıyor.
    Türkiyede legal lisans ücretleri 1-2 bin tl düzeyinde hangi ev kullanıcısı bu parayı verip alabilecek durumda. haberdeki cuzi lisanslar bile tercih edilmiyor di...
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    2 Yanıt Yanıtla +52
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    NaziErBaşı (Cnr T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Orjinalini almak daha sağlam sonra patlıyor lisanslar.hele fake bi zahmet kullanmayın. içinde virüs felan oluyo crackların gidin 80-100tl patlamayan orta kalite lisans alın.
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Böyle ucuz key nereden alabiliniyor?
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    M4M00D 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çok istiyorum şu microsoft crack olayını bitirsin ve oem key olayının kökünü kazısın. bunlar olduğunda ev kullanıcıları yavaş yavaş linux dünyasına kayacak dımdızlar ortada kalacaklar bunları bildikleri için bir şey yapamıyorlar :)
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Orjinal 1300tl olunca korsan normal
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    Petegrus (Petty Petegrus) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    so comic
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    Weisanstein (Serdar KISLALİ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim evdeki PC işyerine lisanslı idi. Evden çalıştığımdan oranın networke girmeyince 6 ay sonra lisans düştü. Kasayı sırtlanmak, işe götürmek zoruma geldi. Aliexpress'ten 0.6 dolara bir lisans aldım girdim keyi onayladı.
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    eski_nesil 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows kullanmak artık şart değil, Linux Mint ve Ubuntu öyle bir seviyeye geldi ki ne kurulumda ne de kurulumdan sonra en ufak bir hata bile vermiyor. Oldukça kullanıcı dostu ve stabil bir deneyim sunuyorum. Kullanmama sebebim ise Windows'da aldığım ses kalitesini hiçbir Linux dağıtımında alamıyor olmam.
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    tonodias 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Habere bak çayı beklemeye al demlensin.
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    Ey merhametli Türk 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hala 10 liraya 3 kişilik trend micro alıyorum, bir kaç yıl önce de 10 15 liraya bir kaç tane windows, office lisansı almıştım, yasal zannediyordum, demek ki yasal değilmiş.
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    ghost43 (Sinan Bey) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Olur böyle vakalar
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    16568 kez okundu.
    43 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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    microsoft, windows 10 ve
    5 etiket daha windows 10 lisans anahtarı korsan almanya Yazılım Windows
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