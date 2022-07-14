Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Doğu-batı dikey fotovoltaik (PV) güneş panelleriyle daha yüksek enerji verimi sağlandı

    Alman araştırmacılar, dikey fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin ihtiyaç duyulan dönemde nasıl daha yüksek elektrik sağlayabileceğini ortaya koydu. Yıllık ne kadar enerji verimi sağlanıyor?
    Oy Ver

    fotovoltaik pv güneş enerji sistemi

    Leipzig Üniversitesi’nden bilim insanları, Alman enerji pazarında büyük ölçekte dikey batı-doğu yönelimli PV güneş enerji sistemlerinin kullanılmasının potansiyel etkisini inceledi. Bu tür sistemlerin bilindik yerlere kurulan PV santrallerinden farklı olarak tarımsal faaliyetlerde daha fazla entegrasyona izin vereceği ve ülkenin şebekesini dengelemede faydalı bir etkiye sahip olabileceği bulundu.

    EnergyPLAN modeli kullanıldı

    Araştırmacılar, Danimarka’daki Aalborg Üniversitesi tarafından geliştirilen EnergyPLAN modelini kullandı. Bu model, elektrik, ısıtma, soğutma, sanayi ve ulaşım sektörleri dahil ulusal enerji sistemlerinin saatlik olarak çalışmasını simüle etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca Alman enerji sisteminin 2030 yılına kadar daha dikey fotovoltaik sistemle nasıl görüneceğini tahmin etmelerine yardımcı oldu.

    Güneş takip sistemlerine bakmadılar

    Akademisyenler, güneş takip cihazlarını dikkate almadıklarını belirterek “Sadece iki parametre sistematik şekilde değiştiriliyor; Birincisi, farklı PV sistemlerine yüklenen gücün paylaşımı. İkincisi, büyük ölçekte elektrik depolamanın entegre edilmesi ya da edilmemesi olmak üzere iki farklı senaryo.”

    Yıllık 999 Wh/W enerji verimi

    Bilim insanları, bilindik yere kurulan PV güneş enerji sistemleri için 20 derecelik eğim açısıyla tahmini ortalama 1020Wh/W enerji verimi sağladı. İki yüzlü dikey batı-doğu yönelimli sistemler için yıllık enerji verimi 999Wh/W varsayılırken, kuzey-güney yönelimli dikey sistemler için yıllık enerji verimi 926Wh/W olarak paylaşıldı.

    Yüksek maliyet

    Çift yüzlü güneş panellerinin daha yüksek maliyetli olduğu ve modül sıra mesafesi 8 metre - 12 metre arası değiştiğinden kablolamayı artırdığı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 1 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız