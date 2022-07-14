Doğu-batı dikey fotovoltaik (PV) güneş panelleriyle daha yüksek enerji verimi sağlandı



Leipzig Üniversitesi’nden bilim insanları, Alman enerji pazarında büyük ölçekte dikey batı-doğu yönelimli PV güneş enerji sistemlerinin kullanılmasının potansiyel etkisini inceledi. Bu tür sistemlerin bilindik yerlere kurulan PV santrallerinden farklı olarak tarımsal faaliyetlerde daha fazla entegrasyona izin vereceği ve ülkenin şebekesini dengelemede faydalı bir etkiye sahip olabileceği bulundu.

Soğutmalı römorklar için güneş enerjisinden faydalanılacak 3 hf. önce eklendi

EnergyPLAN modeli kullanıldı

Araştırmacılar, Danimarka’daki Aalborg Üniversitesi tarafından geliştirilen EnergyPLAN modelini kullandı. Bu model, elektrik, ısıtma, soğutma, sanayi ve ulaşım sektörleri dahil ulusal enerji sistemlerinin saatlik olarak çalışmasını simüle etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca Alman enerji sisteminin 2030 yılına kadar daha dikey fotovoltaik sistemle nasıl görüneceğini tahmin etmelerine yardımcı oldu.

Güneş takip sistemlerine bakmadılar

Akademisyenler, güneş takip cihazlarını dikkate almadıklarını belirterek “Sadece iki parametre sistematik şekilde değiştiriliyor; Birincisi, farklı PV sistemlerine yüklenen gücün paylaşımı. İkincisi, büyük ölçekte elektrik depolamanın entegre edilmesi ya da edilmemesi olmak üzere iki farklı senaryo.”

Yıllık 999 Wh/W enerji verimi

Bilim insanları, bilindik yere kurulan PV güneş enerji sistemleri için 20 derecelik eğim açısıyla tahmini ortalama 1020Wh/W enerji verimi sağladı. İki yüzlü dikey batı-doğu yönelimli sistemler için yıllık enerji verimi 999Wh/W varsayılırken, kuzey-güney yönelimli dikey sistemler için yıllık enerji verimi 926Wh/W olarak paylaşıldı.

Yüksek maliyet

Çift yüzlü güneş panellerinin daha yüksek maliyetli olduğu ve modül sıra mesafesi 8 metre - 12 metre arası değiştiğinden kablolamayı artırdığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Almanlardan PV güneş enerji sistemlerine yönelik yeni araştırma