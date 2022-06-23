Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Soğutmalı römorklar için güneş enerjisinden faydalanılacak

    Sono Motors, araçlar için geliştirdiği güneş enerjisi teknolojisinin soğutmalı römorklar için kullanılması adına Chereau ile anlaştı.                            
    Oy Ver

    Soğutmalı römorklar için güneş enerjisinden faydalanılacak
    Tam Boyutta Gör

    Alman güneş enerjili elektrikli araç geliştiricisi Sono Motors, Fransız frigorifik araç tedarikçisi Chereau ile yeni bir anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında iki şirket, entegre bir güneş enerjisi paneliyle çalışan soğutmalı araçlar geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

    Bu yıl içerisinde testler başlayacak

    Sono Motors ve Chereau, toplamda 54 güneş modülüyle 58,9 m²'lik yüksek verimli, otomotiv sınıfı güneş modüllerinin entegre edildiği bir frigorifik kamyon üretecekler. Güneş panelleri, soğutma ünitesine 9,8 kW'a kadar elektrik sağlayacak ve bu sayede Sono Motors, yılda yaklaşık 3.400 litre yakıt tasarrufu sağlayabileceğini ve araç başına 9 ton CO2 emisyonunu önleyebileceğini tahmin ediyor.

    Sono Motors ürün grubu lideri Lars Löhle: "Bu ortaklıkla güneş enerjisi teknolojimiz için yeni bir pazara giriyoruz. Amacımız her araca güneş enerjisi getirmek ve bu nedenle yüksek hacimli seri üretime uygun bir teknoloji çözümü sunuyoruz. Yenilikçi teknolojiye göre dizele kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor." ifadelerinde bulundu.

    Geliştirilen solar tryler bu yıl içinde bir nakliye fuarında sergilenecek. Ardından Eylül ayında Fransa'daki bir Chereau müşterisi tarafından birkaç ay boyunca denenecek ve bu sırada Sono Motors, hava durumu ve sistem verimliliği varsayımları dahil olmak üzere aracın enerji kazancı ve yakıt tasarrufu gibi tahmini değerleri doğrulayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız