Soğutmalı römorklar için güneş enerjisinden faydalanılacak

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Alman güneş enerjili elektrikli araç geliştiricisi Sono Motors, Fransız frigorifik araç tedarikçisi Chereau ile yeni bir anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında iki şirket, entegre bir güneş enerjisi paneliyle çalışan soğutmalı araçlar geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

Bu yıl içerisinde testler başlayacak

Sono Motors ve Chereau, toplamda 54 güneş modülüyle 58,9 m²'lik yüksek verimli, otomotiv sınıfı güneş modüllerinin entegre edildiği bir frigorifik kamyon üretecekler. Güneş panelleri, soğutma ünitesine 9,8 kW'a kadar elektrik sağlayacak ve bu sayede Sono Motors, yılda yaklaşık 3.400 litre yakıt tasarrufu sağlayabileceğini ve araç başına 9 ton CO2 emisyonunu önleyebileceğini tahmin ediyor.

Sono Motors ürün grubu lideri Lars Löhle: "Bu ortaklıkla güneş enerjisi teknolojimiz için yeni bir pazara giriyoruz. Amacımız her araca güneş enerjisi getirmek ve bu nedenle yüksek hacimli seri üretime uygun bir teknoloji çözümü sunuyoruz. Yenilikçi teknolojiye göre dizele kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor." ifadelerinde bulundu.

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Geliştirilen solar tryler bu yıl içinde bir nakliye fuarında sergilenecek. Ardından Eylül ayında Fransa'daki bir Chereau müşterisi tarafından birkaç ay boyunca denenecek ve bu sırada Sono Motors, hava durumu ve sistem verimliliği varsayımları dahil olmak üzere aracın enerji kazancı ve yakıt tasarrufu gibi tahmini değerleri doğrulayacak.

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