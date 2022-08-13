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    Almanya'da dünyanın en büyük ısı pompası inşa edilecek: Çalışmalar başladı

    Alman kimya şirketi Basf ve Man Energy, buhar üretimi için yenilenebilir enerjiyle çalışan 120 MW'lık bir ısı pompası kurmayı planlıyor. Yeni proje dünyada bir ilk olacak.
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    Almanya'da dünyanın en büyük ısı pompası inşa edilecek
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    Günümüzde üretim söz konusu olduğunda birçok ülke ve şirketin yeşil enerji çalışmaları hız kazanmaya başladı. Bu isimler arasından Alman kimya şirketi Basf ve çok uluslu bir Alman enerji şirketi olan Man Energy, buhar üretimi için 120 MW'lık yenilenebilir kaynaklı bir ısı pompası ile dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

    Araştırma çalışmaları sürüyor

    Günümüzde Almanya'nın Rheinland-Pfalz bölgesinde büyük bir üretim tesisine sahip olan Basf, ürünleri kurutmak, reaktörleri ısıtmak ve saflaştırma gibi görevler için sahada buhar sisteminden faydalanıyor. Bununla birlikte şirket, yıllık 20 milyon metrik tonu bulan buhar ihtiyacını sahada bulunan farklı üretim tesisleri, gaz ve buhar santrallerinden karşılıyor.

    Almanya'da dünyanın en büyük ısı pompası inşa edilecek
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    Dünyanın en büyük ısı pompası olma özelliği taşıyan yeni proje ise yenilenebilir enerji ile buhar üretimine olanak tanırken, BASF'deki soğutma suyu sisteminden gelen atık ısının sıkıştırma kullanılarak işlenmesini ve buhar üretmek için bir termal enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlayacak.

    Basf'ın açıkmalarına göre üretim sahasının altyapısına entegre edilecek ısı pompası, saatte 150 metrik tona kadar ''120 megavatlık bir termal enerjiye eşdeğer'' buhar üretebilecek. Aynı zamanda, soğutma suyu sistemini daha verimli hale getirecek ve buna ek olarak değişen iklim ve hava koşullarına olan bağımlılığı azaltacak. Proje için uygunluk araştırması çalışmasının bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

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