Almanya için One UI 7 güncelleme takvimi yayınlandı: A serisi kullanıcıları için kötü haber

Tam Boyutta Gör Samsung Perşembe günü, Almanya dahil olmak üzere Avrupa'da Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7.0'ı kullanıma sunmaya başladı. Uzunca süredir beklenen güncelleme yakında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'ya sunulacak. Diğer modeller için güncelleme takvimi ise bir X paylaşımında ortaya çıktı.

X'te yer alan Tarun Vats isimli kullanıcı, Samsung'un Almanya'daki her uygun cihaz için One UI 7'nin ne zaman kullanıma sunacağına dair resmi tarihleri yayınladı. Bu bilgilere göre, One UI 7'nin dağıtımı Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Tahmin edebileceğiniz gibi yeni ve üst seviye modeller güncellemeyi ilk olarak alırken, eski ve uygun fiyatlı modeller daha sonra alacak. İşte güncelleme takvimi.

One UI 7 (Android 15) güncelleme takvimi

Nisan 2025: Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24

Mayıs 2025: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8

Haziran 2025: Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy XCover 7, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy S9 FE+, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 4 Pro, Galaxy Tab A9+

Temmuz 2025: Galaxy Tab A9

