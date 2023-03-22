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    Anlık Bildirim

    Hyundai, tam otonom sürüş gelene kadar fiziksel düğmeleri araçlarından kaldırmayacak

    Modern otomobillerin iç mekan tasarımları devasa ekranlar ile şekillenirken klasik düğmeler ise ortadan kalkıyor. Hyundai ise bir süre boyunda fiziksel kontrol düğmelerini kaldırmayı düşünmüyor.
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    Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarında kaldırmayı düşünmüyor Tam Boyutta Gör
    Otomobil üreticileri günümüz modern araçlarında giderek daha az fiziksel kontrol tuşuna yer veriyor. Otomobillerin iç mekanları daha büyük ekranlarla şekillenirken kontroller ise dokunmatikleşiyor. Kilit özelliklerin dokunmatik ekranla alınması aynı zamanda güvenlik sorunlarına da neden olmakta. Bu nedenden dolayı Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarında tutacağın duyurdu.

    Tam otonom gelene kadar fiziksel tuşlara devam

    Hyundai Tasarım Başkanı Sang Yup Lee, yeni nesil Hyundai Kona'nın lansmanı sırasında şirketin düğme ve kadranları araçlarında tuttuğunu doğruladı Bu durum, Koreli devin en son araç içi teknolojiyi benimsemeyerek kendi ayağına kurşun sıkması gibi görünebilir, ancak Lee bunun bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Hemen alttaki haberimizden fiziksel tuşlar ile dokunmatik kontroller arasındaki kıyaslamaya da bir göz atabilirsiniz.

    Öte yandan çoğu lüks otomobil dokunmatik ekranlara ve tuşlara yöneliyor. Örneğin Mercedes-Benz 2023 EQS SUV modelinin ön panelinin neredeyse tamamı bilgi-eğlence sistemiyle kaplanmış ve 56 inçlik bir Hyperscreen panelle bütünleşmiş vaziyette. Bazı ayarlar ve özellikler ekranların uzak kısımlarına yerleştirildiğinden dolayı sürücülerin gözlerini yoldan daha uzun süre ayırmasına neden oluyor. Öte yandan fiziksel düğmeler ise daha pratik bir erişim sağlıyor.

    Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarında kaldırmayı düşünmüyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi Hyundai Kona, bir çift 12,3 inç ekranın yanı sıra çok sayıda fiziksel düğme ile birlikte geliyor. HVAC sistemi için kontroller ve ses seviyesi için gerçek kadranların panelde olduğu görülüyor. Hyundai, araçlarından fiziksel düğmeleri tamamen kaldırmayı kalıcı olarak göz ardı etmiyor. Hyundai, 4. Seviye otonom araçların gelişine kadar fiziksel düğmeleri araçlarında tutmakta kararlı gibi görünüyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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