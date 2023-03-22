Hyundai, tam otonom sürüş gelene kadar fiziksel düğmeleri araçlarından kaldırmayacak

Tam otonom gelene kadar fiziksel tuşlara devam
Hyundai Tasarım Başkanı Sang Yup Lee, yeni nesil Hyundai Kona'nın lansmanı sırasında şirketin düğme ve kadranları araçlarında tuttuğunu doğruladı Bu durum, Koreli devin en son araç içi teknolojiyi benimsemeyerek kendi ayağına kurşun sıkması gibi görünebilir, ancak Lee bunun bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Hemen alttaki haberimizden fiziksel tuşlar ile dokunmatik kontroller arasındaki kıyaslamaya da bir göz atabilirsiniz.
Öte yandan çoğu lüks otomobil dokunmatik ekranlara ve tuşlara yöneliyor. Örneğin Mercedes-Benz 2023 EQS SUV modelinin ön panelinin neredeyse tamamı bilgi-eğlence sistemiyle kaplanmış ve 56 inçlik bir Hyperscreen panelle bütünleşmiş vaziyette. Bazı ayarlar ve özellikler ekranların uzak kısımlarına yerleştirildiğinden dolayı sürücülerin gözlerini yoldan daha uzun süre ayırmasına neden oluyor. Öte yandan fiziksel düğmeler ise daha pratik bir erişim sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)