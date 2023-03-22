Hyundai, tam otonom sürüş gelene kadar fiziksel düğmeleri araçlarından kaldırmayacak

Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri günümüz modern araçlarında giderek daha az fiziksel kontrol tuşuna yer veriyor. Otomobillerin iç mekanları daha büyük ekranlarla şekillenirken kontroller ise dokunmatikleşiyor. Kilit özelliklerin dokunmatik ekranla alınması aynı zamanda güvenlik sorunlarına da neden olmakta. Bu nedenden dolayı Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarında tutacağın duyurdu.

Tam otonom gelene kadar fiziksel tuşlara devam

Hyundai Tasarım Başkanı Sang Yup Lee, yeni nesil Hyundai Kona'nın lansmanı sırasında şirketin düğme ve kadranları araçlarında tuttuğunu doğruladı Bu durum, Koreli devin en son araç içi teknolojiyi benimsemeyerek kendi ayağına kurşun sıkması gibi görünebilir, ancak Lee bunun bir güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Hemen alttaki haberimizden fiziksel tuşlar ile dokunmatik kontroller arasındaki kıyaslamaya da bir göz atabilirsiniz.

Otomobillerdeki dokunmatik ekranlar fiziksel tuşlarla kıyaslandı 7 ay önce eklendi

Öte yandan çoğu lüks otomobil dokunmatik ekranlara ve tuşlara yöneliyor. Örneğin Mercedes-Benz 2023 EQS SUV modelinin ön panelinin neredeyse tamamı bilgi-eğlence sistemiyle kaplanmış ve 56 inçlik bir Hyperscreen panelle bütünleşmiş vaziyette. Bazı ayarlar ve özellikler ekranların uzak kısımlarına yerleştirildiğinden dolayı sürücülerin gözlerini yoldan daha uzun süre ayırmasına neden oluyor. Öte yandan fiziksel düğmeler ise daha pratik bir erişim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi Hyundai Kona, bir çift 12,3 inç ekranın yanı sıra çok sayıda fiziksel düğme ile birlikte geliyor. HVAC sistemi için kontroller ve ses seviyesi için gerçek kadranların panelde olduğu görülüyor. Hyundai, araçlarından fiziksel düğmeleri tamamen kaldırmayı kalıcı olarak göz ardı etmiyor. Hyundai, 4. Seviye otonom araçların gelişine kadar fiziksel düğmeleri araçlarında tutmakta kararlı gibi görünüyor.

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Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarında kaldırmayı düşünmüyor