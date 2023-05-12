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    Altay tankı için geliştirilen AKKOR’un ilk test görüntüleri paylaşıldı

    ASELSAN tarafından geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi’nin ilk test görüntüleri paylaşıldı. AKKOR Aktif Koruma Sistemi sayesinde Altay Tankı, kendisini anti-tank füzelerine karşı koruyacak.
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    Altay tankını koruyacak AKKOR’un ilk test görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, AKKOR Aktif Koruma Sistemi’nin test görüntülerini ilk kez paylaştı. Altay tankının en kritik donanımlarından birisi olan AKKOR’un kısa videoda gelen saldırıyı başarılı bir şekilde önleyebildiği görülüyor.

    AKKOR’un ilk test videosu

    AKKOR Aktif Koruma Sistemi Tam Boyutta Gör
    Esasında ASELSAN, AKKOR’u oldukça uzun bir süredir geliştiriliyor. İlk duyurulan Altay tankına entegre edilmesi planlanan bu sistem sonrasında Altay’da yaşanan aksaklıkların ardından biraz sessizliğe gömülmüştü. Ancak yeni Altay tankı ile birlikte bu projenin de aktif olarak artık son aşamalarına geldiği görülüyor.

    Görgün, yaptığı paylaşımda, “AKKOR Aktif Koruma Sistemi, muharebe sahasındaki en yaygın ve en büyük tehditlerden Anti Tank Roket ve güdümlü füzeleri havada imha ederek, zırhlı birliklerimize kalkan oluyor.” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de dünyadaki iki ülkeden birisi oldu

    23 Nisan tarihinde tam 83 yıl aradan sonra TSK envanterine giren ilk sıfır tank olan yeni Altay tankı, ASELSAN’ın teknolojilerinden yoğun bir şekilde faydalanıyor. TSK’ya teslim edilen iki adet tankın iki yıllık bir test sürecine alındığını da belirtelim. Öte yandan AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Altay’a entegre olmasıyla birlikte Türkiye, bu sistemleri tankları üstünde hizmete almış dünyadaki iki ülkeden birisi olacak.

    Altay tankını koruyacak AKKOR’un ilk test görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AKKOR Sistemi, temel olarak 4 bileşenden oluşuyor. Bunlar; tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı. 360 derece koruma sağlayan AKKOR, tehdidi tespit ettikten sonra 1 saniyenin altında bir tepki süresiyle ateşlenip hedefi imha ediyor. 

    Altay tankı hakkında daha detaylı bilgiyi projenin neredeyse ilk gününden beri içinde yer alan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan aldık. Aşağıdaki videodan Altay'ın hikayesinin tüm detaylarını izleyebilirsiniz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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