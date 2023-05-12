Altay tankı için geliştirilen AKKOR’un ilk test görüntüleri paylaşıldı

Görgün, yaptığı paylaşımda, “AKKOR Aktif Koruma Sistemi, muharebe sahasındaki en yaygın ve en büyük tehditlerden Anti Tank Roket ve güdümlü füzeleri havada imha ederek, zırhlı birliklerimize kalkan oluyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de dünyadaki iki ülkeden birisi oldu
23 Nisan tarihinde tam 83 yıl aradan sonra TSK envanterine giren ilk sıfır tank olan yeni Altay tankı, ASELSAN’ın teknolojilerinden yoğun bir şekilde faydalanıyor. TSK’ya teslim edilen iki adet tankın iki yıllık bir test sürecine alındığını da belirtelim. Öte yandan AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Altay’a entegre olmasıyla birlikte Türkiye, bu sistemleri tankları üstünde hizmete almış dünyadaki iki ülkeden birisi olacak.
Altay tankı hakkında daha detaylı bilgiyi projenin neredeyse ilk gününden beri içinde yer alan BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan aldık. Aşağıdaki videodan Altay'ın hikayesinin tüm detaylarını izleyebilirsiniz.
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.