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    Milli savaş uçağı KAAN için ilk fiyat bilgisi verildi: Ne kadar olacak?

    Milli Muharip Uçak veya KAAN, Türkiye’nin havacılık tarihinde büyük bir kilometre taşı olarak görülüyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN’ın ilk fiyat bilgisi de bir süre önce paylaşıldı.
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    Milli savaş uçağı KAAN için ilk fiyat bilgisi verildi! Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT’de katıldığı bir programda merak edilen soruları cevaplandırdı. GÖKBEY’den milli savaş uçağı KAAN’ın gelişimine kadar süreçleri anlatan Kotil, milli savaş uçağının fiyatlandırması hakkında da ilk kez konuştu.

    TUSAŞ KAAN fiyatı ne kadar olacak?

    Kotil, yaptığı açıklamada KAAN’ın fiyatına dair ilk sinyalleri verdi. KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti: “Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.”

    Milli savaş uçağı KAAN için ilk fiyat bilgisi verildi! Tam Boyutta Gör
    Kotil aynı zamanda TUSAŞ’ın 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bir kez daha dile getirdi. Ek olarak TUSAŞ’ın 2029 itibariyle ayda 2 adet KAAN üretileceği söylendi. Kotil, “2028'de hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. 2029 itibariyle ayda 2 tane üreteceğiz. Bu da 2.4 milyar dolar eder.” ifadelerini kullanarak sadece KAAN’ın ihracatta 2.4 milyar dolarlık bir hacmi olabileceğinin sinyalini veriyor.

    TUSAŞ halihazırda birden fazla proje üzerinde aynı anda çalışıyor. ANKA 3, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRJET ve KAAN bu projeler arasındaki en önemli başlıklar arasında bulunuyor. Bu projelerin asıl amacını aslında konumlandıkları alanlardan anlaşılıyor: Türkiye’nin gökyüzündeki bağımsızlığını sağlamak. Kilit ihtiyaçları gidermek için tasarlanan bu projeler sadece Türkiye’de kullanılmak için yapılmıyor. Temel Kotil, ihracatta giderek büyüdüklerinin altını çiziyor. Türkiye, 2021 yılında savunma sanayinde 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2022 yılında 4,4 milyara yükselirken Kotil, 2023 için hedeflenenin 6 milyar doları geçmek olduğunu aktardı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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