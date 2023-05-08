Milli savaş uçağı KAAN için ilk fiyat bilgisi verildi: Ne kadar olacak?

TUSAŞ KAAN fiyatı ne kadar olacak?
Kotil, yaptığı açıklamada KAAN’ın fiyatına dair ilk sinyalleri verdi. KAAN MMU gibi bir uçağın en az 100 milyon dolar olacağı belirtildi. Kotil fiyatlandırmadan şu şekilde bahsetti: “Böyle uçak normalde 100 milyon dolara satılır. Şu an fiyatını söyleyemeyiz, ama böyledir.”
TUSAŞ halihazırda birden fazla proje üzerinde aynı anda çalışıyor. ANKA 3, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRJET ve KAAN bu projeler arasındaki en önemli başlıklar arasında bulunuyor. Bu projelerin asıl amacını aslında konumlandıkları alanlardan anlaşılıyor: Türkiye’nin gökyüzündeki bağımsızlığını sağlamak. Kilit ihtiyaçları gidermek için tasarlanan bu projeler sadece Türkiye’de kullanılmak için yapılmıyor. Temel Kotil, ihracatta giderek büyüdüklerinin altını çiziyor. Türkiye, 2021 yılında savunma sanayinde 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam 2022 yılında 4,4 milyara yükselirken Kotil, 2023 için hedeflenenin 6 milyar doları geçmek olduğunu aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah