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    Altay tankını taşıyacak yerli vagon 2025'te teslim edilecek

    TÜRASAŞ yerli askeri araç taşıma vagonu geliştiriyor. Altay tankını taşıyacak yerli vagonların 2025'te teslim edilmesi planlanıyor. Yerli vagon, uluslararası standartlara uygun olarak geliştiriliyor.
    Altay tankını taşıyacak yerli vagon 2025'te teslim edilecek Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TÜRASAŞ, Altay tankı başta olmak üzere askeri araçlar için taşıma vagonu geliştiriyor. Geliştirilecek vagonlar sayesinde yerli askeri araçlar, yerli vagonlarla taşınacak. Vagon ithalatının önüne geçilecek.

    UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretimi devam ediyor. Prototip vagona fren montajı yapıldıktan sonra uluslararası standartlara uygun olarak dinamik testleri yapılacak. Yerli vagonların 2025’te teslim edilmesi hedefleniyor. Yerli askeri araç taşıma vagonlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte vagon ithalatının önüne geçilecek ve yabancı ülkelere ihraç edilebilecek.

    Altay tankını taşıyacak yerli vagon 2025'te teslim edilecek Tam Boyutta Gör

    Yerli askeri araç taşıma vagonu neler taşıyacak?

    TSK’nın taleplerine uygun şekilde geliştirilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile Altay Tankı Versiyon-1, Altay Tankı Versiyon-2, M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçları demir yolu ile taşınabilecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli vagon hakkında şunları söyledi:

    “Vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla, TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için, konsept tasarımını bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık. Bu sayede UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesi de teknik olarak mümkün oldu. Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'inin taşınabilmesi mümkün hale getirildi.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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