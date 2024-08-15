Altay tankını taşıyacak yerli vagon 2025'te teslim edilecek

UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretimi devam ediyor. Prototip vagona fren montajı yapıldıktan sonra uluslararası standartlara uygun olarak dinamik testleri yapılacak. Yerli vagonların 2025’te teslim edilmesi hedefleniyor. Yerli askeri araç taşıma vagonlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte vagon ithalatının önüne geçilecek ve yabancı ülkelere ihraç edilebilecek.
Yerli askeri araç taşıma vagonu neler taşıyacak?
TSK’nın taleplerine uygun şekilde geliştirilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile Altay Tankı Versiyon-1, Altay Tankı Versiyon-2, M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçları demir yolu ile taşınabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli vagon hakkında şunları söyledi:
“Vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla, TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için, konsept tasarımını bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık. Bu sayede UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesi de teknik olarak mümkün oldu. Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'inin taşınabilmesi mümkün hale getirildi.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.