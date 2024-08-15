Altay tankını taşıyacak yerli vagon 2025'te teslim edilecek

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TÜRASAŞ, Altay tankı başta olmak üzere askeri araçlar için taşıma vagonu geliştiriyor. Geliştirilecek vagonlar sayesinde yerli askeri araçlar, yerli vagonlarla taşınacak. Vagon ithalatının önüne geçilecek.

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UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonu Projesi kapsamında prototip üretimi devam ediyor. Prototip vagona fren montajı yapıldıktan sonra uluslararası standartlara uygun olarak dinamik testleri yapılacak. Yerli vagonların 2025’te teslim edilmesi hedefleniyor. Yerli askeri araç taşıma vagonlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte vagon ithalatının önüne geçilecek ve yabancı ülkelere ihraç edilebilecek.

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Yerli askeri araç taşıma vagonu neler taşıyacak?

TSK’nın taleplerine uygun şekilde geliştirilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile Altay Tankı Versiyon-1, Altay Tankı Versiyon-2, M60T, Korkut, Samur ve Kirpi araçları demir yolu ile taşınabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli vagon hakkında şunları söyledi:

“Vagonun askeri araç taşıma dönemleri haricinde kullanılabilmesi amacıyla, TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığında kullanabilmesi için, konsept tasarımını bu talebi de karşılayabilecek şekilde tamamladık. Bu sayede UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile 40 ve 45'lik konteyner taşıma senaryosunun gerçekleştirilmesi de teknik olarak mümkün oldu. Çalışmalar sonucunda darası 24,5 ton seviyesine kadar düşürülen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'inin taşınabilmesi mümkün hale getirildi.”

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