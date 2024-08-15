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    Anlık Bildirim

    Çelik Kubbe'de kullanılacak HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

    HİSAR O'nun menzilinde artış çalışmaları meyvesini verdi. HİSAR O, ilk uzun menzil atış testinde 40 km uzaklıktaki hedefi vurmayı başardı. Yeni HİSAR O yakında envantere girecek.
    HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi
    ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O Hava Savunma Füze Sistemi’nin menzil artış çalışmaları devam ediyor. HİSAR O ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, son atış testinde Hisar O’nun Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile 40 km uzaklıktaki hedefi başarıyla imha edildiğini duyurdu.

    Çelik Kubbe'de yer alacak

    Türkiye, havadan gelecek saldırıları engellemek için İsrail’in Demir Kubbe’sine benzer şekilde Türkiye’nin yerli ve milli sistemlerinden oluşan Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi kuruyor. HİSAR O, Çelik Kubbe’de yer alacak sistemlerden biri olacak.

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında HİSAR O’da çeşitli geliştirmeler yapıldı. Atış kontrol mimarisinde performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR O sistemlerine kazandırıldı. HİSAR O’nun etkin menzilinin artırılması için çalışmalar devam edecek.

    Yeni nesil gelişmiş konfigürasyona sahip HİSAR O’nun 2024 yılı sonuna kadar TSK envanterine girmesi hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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