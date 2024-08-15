Çelik Kubbe'de kullanılacak HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, son atış testinde Hisar O’nun Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile 40 km uzaklıktaki hedefi başarıyla imha edildiğini duyurdu.
Çelik Kubbe'de yer alacak
Türkiye, havadan gelecek saldırıları engellemek için İsrail’in Demir Kubbe’sine benzer şekilde Türkiye’nin yerli ve milli sistemlerinden oluşan Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi kuruyor. HİSAR O, Çelik Kubbe’de yer alacak sistemlerden biri olacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında HİSAR O’da çeşitli geliştirmeler yapıldı. Atış kontrol mimarisinde performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR O sistemlerine kazandırıldı. HİSAR O’nun etkin menzilinin artırılması için çalışmalar devam edecek.
Yeni nesil gelişmiş konfigürasyona sahip HİSAR O’nun 2024 yılı sonuna kadar TSK envanterine girmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.