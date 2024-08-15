Çelik Kubbe'de kullanılacak HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi

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ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O Hava Savunma Füze Sistemi’nin menzil artış çalışmaları devam ediyor. HİSAR O ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, son atış testinde Hisar O’nun Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile 40 km uzaklıktaki hedefi başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Çelik Kubbe'de yer alacak

Türkiye, havadan gelecek saldırıları engellemek için İsrail’in Demir Kubbe’sine benzer şekilde Türkiye’nin yerli ve milli sistemlerinden oluşan Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi kuruyor. HİSAR O, Çelik Kubbe’de yer alacak sistemlerden biri olacak.

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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında HİSAR O’da çeşitli geliştirmeler yapıldı. Atış kontrol mimarisinde performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR O sistemlerine kazandırıldı. HİSAR O’nun etkin menzilinin artırılması için çalışmalar devam edecek.

Yeni nesil gelişmiş konfigürasyona sahip HİSAR O’nun 2024 yılı sonuna kadar TSK envanterine girmesi hedefleniyor.

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HİSAR O ilk uzun menzil atışını gerçekleştirdi