Altay tankının Koreli motoru BMC'ye teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) savunma sanayi gelişmeleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Altay tankı, F-35’te son durum ve Patriot alımı konularına değindi.

Altay tankının motoru geldi

İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın Güney Kore’den temin edilen güç grubunun Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Koreli motorun güç sistemlerinin testleri yapılıyor. Önümüzdeki Mayıs ayında Altay tankının prototipinde kullanılması planlanıyor.

BMC tarafından geliştirilen Altay tankının seri üretim versiyonunda ilk olarak Doosan ve S&T Dynamics tarafından geliştirilen motor ve şanzımanlar kullanılacak. 2024’ten itibaren ise BMCPower’ın yerli ve milli olarak üreteceği 1500 beygirlik Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu yapılacak.

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F-35 konusunda son durum

Başkan Demir, F-35 konusunun bizim için kapandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak, “F-35 konusunun bizim açımızdan kapandığını ve görüşmelerin sonucu ne olursa olsun bizim kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyoruz. MMU ve HÜRJET gibi projelerimizde çeşitli alt sistemleri, olağanca günümüzle geliştirmek durumundayız. F-16 modernizasyonu konusunda kararlıyız ve biz bunu yaparız.” ifadelerini kullandı.

ABD’den Patriot tedariki hakkında şunları söyledi:

“Patriot ile ilgili masada şu anda bir talep yok. Sözlü olarak alabileceğimizi söyledik ancak karşı taraftan ‘talep ederseniz buna sıcak bakarız’ şeklinde bir geri bildirim de gelmedi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bakış açısına göre biz o defteri kapattık. Çünkü, akıntıya kürek çekmek de çok hoş değil. Zaten muhatap olarak alınmayacağımıza göre o konu Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan çıktı. Gündemimizde değil.”

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