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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altın kaplama PS5'in fiyatı belli oldu: 3.5 milyon TL

    Caviar'ın 18 ayar altından oluşan 20 kilogramlık PlayStation 5'i ve gerçek timsah derisinden oluşan kontrolcüsünün fiyatı belli oldu. 500.000 dolar ya da 3.5 milyon TL.
    19 Şubat 2021, 20:00 (3 sa.)
    723
    22
    10
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Altın kaplama PS5'in fiyatı belli oldu: 3.5 milyon TL
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 çıkışını geçtğimiz aylarda yaptı. Ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle konsol bulunamıyor. Ancak sizlere eğer paranız varsa alabileceğiniz başka bir PlayStation 5'i tanıtalım. 

    Ayrıca Bkz. "Metro Exodus geliştiricisi Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere sıkıntı çıkaracağını söylüyor"

    Geçtiğimiz aylarda ilk kez görücüye çıkan 18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5'in fiyatı belli oldu. Bu tarz altın tasarımlar ile bilinen Caviar'ın altın kaplama PlayStation 5'inden yalnızca 9 adet üretilmiş durumda ve fiyatı da 500.000 dolar. Ya da yaklaşık 3.5 milyon TL diyebiliriz. Ürünü satın almak veya incelemek isterseniz buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu arada ürünün adı da Golden Rock.

    18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'in normalde beyaz olarak gördüğümüz kısmı tamamen altından yapılma. PlayStation 5'in altınlarla donatılmış tasarımı dışında, kontrolcü DualSense'te de farklı bir yaklaşım sergilediklerini görebiliyoruz. Kontrolcünün normalde dokunmatik olması gereken kısmına altından farklı bir tasarım eklenmiş. Kontrolcünün geriye kalan siyah kısımları ise gerçek timsah derisinden. 



    https://www.gamesradar.com/change-up-your-ps5-colour-with-these-extremely-expensive-custom-versions/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    buna keriz silkeleme diyoruz, 5-10 sene icinde eskiyip islevsiz hala gelecek bir cihaz icin uzerindeki degerli maddelerin10 kati para odeyene biz kisaca keriz diyoruz.
    buna keriz silkeleme diyoruz, 5-10 sene icinde eskiyip islevsiz hala gelecek bir cihaz icin uzerindeki degerli maddelerin10 kati para odeyene biz kisaca keriz ...
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    T Tugrap007 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Altın düştü almanın tam zamanı
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    E evo_4 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Koparmada Sony, silkmede Caviar bu işin üstadı.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya'nın değerli madenleri böyle gereksiz işler için harcamalarına sinir oluyorum.
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    T Tugrap007 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Captain Marvel (Semih İnce) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu parası olanlar için bu canlıları katlediyorlar ya ben ona takıldım.. Timsah derileri için kaç tane katlettiler ise Allah belalarını versin.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi aklamak için güzel bir teknik aslında.
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    darkaura 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    buna keriz silkeleme diyoruz, 5-10 sene icinde eskiyip islevsiz hala gelecek bir cihaz icin uzerindeki degerli maddelerin10 kati para odeyene biz kisaca keriz diyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    P Proprietor (Akif Altun) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Öyle zengin insanlar var ki her gördüğünü alsa parası bitmez yani bizim aklımız belki almıyor ama o kadar çok paran olsa belki sende alırdın çünkü ne yapacaksın parayı kefenin cebi yok
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu alan insan var ya :D Bir çok insanın hayatı boyunca kazanamayacağı parayı 6-7 sene ömrü olan konsola verecek :)
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    aschil (Tuncay Şahin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalini uretseler kafi.
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