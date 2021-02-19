Altın kaplama PS5'in fiyatı belli oldu: 3.5 milyon TL

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 çıkışını geçtğimiz aylarda yaptı. Ne yazık ki stok sıkıntısı sebebiyle konsol bulunamıyor. Ancak sizlere eğer paranız varsa alabileceğiniz başka bir PlayStation 5'i tanıtalım.

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Geçtiğimiz aylarda ilk kez görücüye çıkan 18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5'in fiyatı belli oldu. Bu tarz altın tasarımlar ile bilinen Caviar'ın altın kaplama PlayStation 5'inden yalnızca 9 adet üretilmiş durumda ve fiyatı da 500.000 dolar. Ya da yaklaşık 3.5 milyon TL diyebiliriz. Ürünü satın almak veya incelemek isterseniz buradaki sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu arada ürünün adı da Golden Rock.

18 ayar altından, toplamda 8 parça ile yapılan bu 20 kilogramlık PlayStation 5'in normalde beyaz olarak gördüğümüz kısmı tamamen altından yapılma. PlayStation 5'in altınlarla donatılmış tasarımı dışında, kontrolcü DualSense'te de farklı bir yaklaşım sergilediklerini görebiliyoruz. Kontrolcünün normalde dokunmatik olması gereken kısmına altından farklı bir tasarım eklenmiş. Kontrolcünün geriye kalan siyah kısımları ise gerçek timsah derisinden.

https://www.gamesradar.com/change-up-your-ps5-colour-with-these-extremely-expensive-custom-versions/

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